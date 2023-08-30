لطيفة تطرح ناس كتير ثالث أغاني ألبومها الصيفي

طرحت النجمة لطيفة اليوم ثالث أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وتحمل الأغنية اسم "ناس كتير" وهى من كلمات كريم حكيم في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية "من بلدي"، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني، وقامت لطيفة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة.

وتقول كلمات الأغنية:

خلى بالك.. م اللى يبعد وقت ضيقة

واللى مايقولش الحقيقة

واللى باع غيرك.. وبعد يومين حكالك

خلى بالك.. م اللى يتمسكن في وشك

دا اللى متعود يغشك

واللى بالحنية جالك واشتكالك

ناس كتير.. أفعالها بتبين طباعها

ناس كتير.. ضلك عشان الحظ عالى

ناس في يوم.. ماتعوزها متصابه في سمعها

ناس في يوم.. ماتعوزك أنت بتبقى غالى

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مشاهدات عالية

وتواصل لطيفة طرح أغاني الألبوم تباعا، لتحصد العديد من المشاهدات عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تجاوزت أغاني "طب اهو" و"مون أمور" ما يزيد على 10 ملايين مشاهدة منذ طرحهما عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتستمر المشاهدات في الزيادة مع طرح الأغاني الجديدة.

مفاجأة زياد الرحباني

و قالت لطيفة في تصريحات صحفية، أنها تواصل طرح أغاني الألبوم حتى نهاية الصيف، تمهيدا لطرح مفاجأة جديدة مع الموسيقار زياد الرحباني، والذي تتعاون معه في ألبوم جديد، وأشارت أنها اختارت ضمن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" عدد من الأغاني المتنوعة، والتي تتناسب مع كافة أنواع الجمهور العربي بأعماره المختلفة.

نشاط فني

وأردفت، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطا فنيا مكثفا لها، سواء على مستوى الأغاني والكليبات، ومرورا بالحفلات التي حققت نجاح كبير، وكان آخرها حفلتين بمهرجان قرطاج على المسرح الأثري، مؤكدة أنها حاليا في مصر تستعد لتصوير بعض الكليبات من أغاني ألبومها الجديد.

أشارت لطيفة أنها تهتم جدا بتصوير كافة أغانيها بطريقة الفيديو كليب، لأن الصورة توثق للأغاني وتترك بصمة مع الجمهور، وهو ما يجعلها دائما تتبع هذا النهج وتقوم بتصوير كافة أغاني ألبوماتها.

حفلين في قرطاج

الجدير بالذكر أن لطيفة قدمت مؤخرا حفلتين في مهرجان قرطاج بالمسرح الأثري بتونس، وتم تكريمها من وزيرة الثقافة التونسية، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، تستعد لطرحه فور الانتهاء من طرح باقي أغاني ألبوم "لطيفة 2023"، كما تقدم أغنية جديدة من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي.