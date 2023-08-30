الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ثقافة وفنون

انطلاق الفيلم السوري "نزوح" تجاريًا في دور العرض المصرية الليلة

مشهد من فيلم نزوح،
مشهد من فيلم نزوح، فيتو

ينطلق الفيلم السوري “نزوح”، للمخرجة سؤدد كعدان، وبطولة النجوم كندة علوش وسامر المصري، في دور العرض المصرية (زاوية وأمريكانا بلازا الشيخ زايد وسي سينما أرابيلا) ابتداءً من اليوم الأربعاء 30 أغسطس، وذلك بعد النجاحات التي حققها الفيلم في أكثر من عشرين مهرجان دولي في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.

وتزامنًا مع عروض الفيلم في مصر، أطلقت الشركة الموزعة للفيلم البوستر والإعلان التشويقي الجديد للفيلم على منصات التواصل الاجتماعي.

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وعرض فيلم نزوح مؤخرًا ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية وشهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وحضرت النجمة كندة علوش العرض الذي امتلأ بوسائل الإعلام والشخصيات العامة أيضًا.

 

الجوائز والمهرجانات

وفاز نزوح الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بـجائزة الجمهور، ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، مهرجان نوافذ سينمائية على المغرب العربي والشرق الأوسط، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

 

إشادات بالفيلم

ونال الفيلم مديحًا من مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية إذ كتبت أنا سميث في ديدلاين "تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية النسوية بالدراما الواقعية"، في حين أثنى هاني بشر على مخرجة الفيلم "وظفت المخرجة عناصر الإضاءة الطبيعية والظلال في مواقع المباني المدمرة التي لا تحمل أي قيم جمالية، لتخرج ببعض اللقطات الشاعرية الجمالية"، ومن معهد الفيلم البريطاني وصف جونثان رومني الفيلم  بأنه "صورة حالمة للحياة تحت الحصار".

 

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل. 

 

فريق عمل الفيلم

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

 

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فيلم نزوح كندة علوش سامر المصري المخرجة سؤدد كعدان اخبار الفن

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