الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالقليوبية

محافظ القليوبية واعضاء
محافظ القليوبية واعضاء مبادرة 100مليون صحة، فيتو

استقبل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وذلك على هامش ورشة عمل عن المبادرة الرئاسية للفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية خلال فاعليات حملة 100 يوم صحة، والتي تعقد في قاعات مستشفى بنها الجامعي، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة وكل من الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب، والدكتور أحمد مرسي مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية، والدكتور عبد الحليم جمعة، والدكتورة نرمين مصطفى، والدكتور أحمد مجدي والدكتور خالد عبد العزيز أعضاء المكتب التنفيذي للمبادرة. 

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وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار (١٠٠ مليون صحة)، ساهمت في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدا على مشاركة محافظة القليوبية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة، بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيروس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال عدد من المستشفيات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما تم إطلاق عدد من القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة القليوبية وخاصة القرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة القليوبية.
وأكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة  أن ورشة العمل قد اشتملت على الآتي:
● نشاط علمي يشمل ندوات علمية وورش عمل وبرامج تدريبية للأطباء ومقدمي الخدمة والمشرفين بالإدارات الصحية والمديريات والمسئولين عن تقييم أداء العاملين بالوحدات التابعة للمبادرة، وذلك بقاعات التدريب التابعة لمستشفى بنها الجامعي؛ والتي تشمل تدريبات وورش عمل وهي:
 تدريب أطباء الأشعة بقاعة قسم الأشعة
 تدريب أطباء مناظير عنق الرحم بقاعة قسم الصدرية.
محاضرة وورشة عمل عن أورام البروستاتا بقاعة قسم الجلدية.

ندوة توعوية كبيرة يُحاضر بها عدد من أعضاء المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للتعريف بأهمية المبادرة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين ؛ وذلك بحضور أطباء الأورام والأشعة والمناظير بمستشفيات المحافظة باختلاف تباعيتها، وبعض من مقدمي خدمات المبادرة بالمستشفيات..
وتدريب أطباء مناظير القولون يوم الخميس ٣١ أغسطس بقاعة قسم الكبد والجهاز الهضمي.
و أكد الدكتور عماد حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام على أهمية تعريف المواطنين بأهمية الفحص المبكر وعلاج الأورام السرطانية، مضيفا أن اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، قد قامت بتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والعلمية، لتشجيع المواطنين على الاستفادة بخدمات المبادرة، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية.
وأشار  إلى أن اللجنة نظمت ورش عمل للفرق الطبية في المستشفيات، لتدريب وتأهيل الفريق الطبي على إجراء وتطبيق مختلف الفحوصات للأورام التي تستهدفها المبادرة.
كما تم عقد ندوة للتعريف بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تم خلالها الاستماع لمقترحات الفرق المشاركة في المبادرة مع توضيح آليات العمل في المبادرة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

 

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