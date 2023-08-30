الكشف على 1249 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية كوم أمبو بالبحيرة (صور)

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوم امبو بغرب النوبارية خلال يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 أغسطس الجاري، تم خلالها الكشف على 1249 مواطنا بالمجان من خلال 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 360 - عيادتي الأطفال 433 - الجراحة 142 - النساء 73 - تنظيم الأسرة 41 - العظام 200).

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بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذا عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو



ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.



وفي إطار منفصل، ما زالت حملة 100 يوم صحة تحقق نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث قدمت خدماتها المجانية لـ 530 ألفا و191 مواطنا منذ بدء الحملة وحتى الآن.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريقا متحركا سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة طبية بمحافظة البحيرة، فيتو

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية _ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).

كما تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات، وتقدم خدمة التثقيف والتوعية الصحية من خلال فرق التثقيف الصحى والتواصل المجتمعي، غير ما تقدمه القوافل الطبية العلاجية من خدمات متعددة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بجهود الفرق والأطقم الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة، ووجهت بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.