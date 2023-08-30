تنظيم ملتقى توظيف لخريجي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد



شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في تنظيم ملتقى التوظيف الدوري الذي يقام بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فرص العمل المطلوبة

حيث شارك في الملتقي 13 شركة من شركات القطاع الخاص توفر 650 فرصة عمل متنوعة ومختلفة في العديد من التخصصات منها: باحثين اجتماعيين، وأخصائيين تعديل سلوك ، ومسئول موارد بشرية،اداريين، وفني كنترول، ومهندسين جودة، وأمين مخزن، وفنيين تجهيزات مطاعم، وفنيين متابعة وباركود، وعمال انتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة، وذلك للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030..

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مديرية العمل ببورسعيد

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد أفاد فيه أنه ألقى كلمة للحضور خلال فعاليات الملتقى أن الخريجين يحتاجوا إلى التأهيل والتوجيه لدخول سوق العمل ومديرية العمل توفر فرص عمل للشباب من الجنسين وكذلك توفر فرص للتدريب والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص.

رعاية حقوق العمال

وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل والوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، وإتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مدربة ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل، حيث يعد الشباب من الجنسين هم الشريحة الأكثر عددًا في المجتمع والأكثر حيوية ونشاطًا ولديهم طاقة للعطاء والعمل والتغيير والتطوير الذي يدفع عجلة التنمية الإقتصادية ويؤدي إلي زيادة الإنتاج، لذا فإن تأهيلهم لسوق العمل أمرًا ضروريًا لنمو وتطور المجتمع.

وأضاف مدير المديرية، انه حضر فعاليات الملتقى الدكتور عبدالعزيز حسين عميد المعهد العالي، والدكتورة أماني أيوب وكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة الدكتور وائل حامد مدير الجهاز والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان والتأمين الصحي الشامل، كما شارك في تنظيم الملتقى لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، ورشا توفيق مسئولة قسم التفتيش، واحمد ابو المعاطي مدير مكتب علاقات بورسعيد.