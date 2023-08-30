أبو صدام يكشف أهم 10 طلبات للفلاحين قبل أيام من الاحتفال بعيدهم الـ 71

عيد الفلاح ، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين، لافتا إلى أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيزا للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.

وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط. فتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.

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رجوع الدورة الزراعية

عيد الفلاح، وأكد عبدالرحمن أن أهم 10 طلبات للفلاحين قبل 10 أيام من ذكرى عيد الفلاح رقم 71 هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية علي كافة المحاصيل وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة واستكمال مشروع تبطين الترع والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية وإقامة عيد الفلاح القومي برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أبرز المزايا التى حصل عليها الفلاحون

عيد الفلاح، وأشار إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحون في الفترة الأخيرة كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم وتدشين المشروعات القومية التي تساعدهم على ذلك كمشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصري وكذلك السعي لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.



تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل

وتابع: عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعيه للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح وكذا أوقفت الدوله ضريبة الأطيان الزراعية منذ 6 سنوات وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري لتخفيف الأعباء عن الفلاحين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى الاتجاه لتطوير القطاع الزراعي ورقمنته من خلال نظام تكويد المحاصيل والحيازة المميكنة وتسجيل المواشي ودعم الفلاحين ماديا من خلال القروض الميسرة كقرض البتلو وبدأت في تغيير نظم الزراعة والري إلى طرق حديثة مثل الزراعة داخل الصوب والري بالتنقيط والرش بالإضافة إلى آلاف المشاريع والمبادرات التي تهدف لتحسين معيشة الفلاح كانت مبادرة حياة كريمة هي الجائزة الكبرى لفلاحي مصر بتطوير مكان إقامتهم ومعيشتهم بالقرى المصرية وإمداد القرى بكل مقومات الحياة العصرية من غاز طبيعي وصرف صحي وبناء مدارس ومستشفيات وتمهيد الطرق وتوصيل الكهرباء وبناء مصانع لتشغيل الشباب والاهتمام بالطفل الريف والمرأة المعيلة.