الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

العودة للعمل بالنظام العادي بداية من شهر سبتمبر 2023

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل، على أن يتم العودة للعمل بالنظام العادي، بداية من شهر سبتمبر 2023.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الدكتور مصطفى مدبولي مصطفي مدبولي قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء نظام عمل الموظفين من المنزل نظام عمل الموظفين اونلاين

مواد متعلقة

سندات الساموراى، الحكومة توافق على إصدار جديد بقيمة 500 مليون دولار

مجلس الوزراء يمنح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية

الوزراء يوافق على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته

بعد انضمام مصر للتحالف، مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة "البريكس"

مدبولي يشهد توقيع وثيقة إتاحة الأرض لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من الرياح

100 منحة دراسية لمتفوقي الثانوية العامة بمحافظات الصعيد في الجامعات الأجنبية

مدبولي يقرر تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

رئيس الوزراء يتابع خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

كان غالي أوي يافنانة، رسائل صادمة من الجمهور لـ سمية الخشاب بسبب طلاق أحمد سعد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية