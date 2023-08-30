الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ضبط وإزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية لمحل بالصف (صور)

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف في الجيزة، فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة الشكوى الواردة من أحد المواطنين بمركز ومدينة الصف والتي يتضرر فيها من قيام مالك الشقة الكائنة بالدور الأرضي بجوار سنترال الصف لقيامه بأعمال هدم وتكسير بالشقة القاطن بها  بغرض تحويلها من النشاط السكني إلى النشاط التجاري بالمخالفة.

علي الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز ومدينة الصف بسرعة إجراء المعاينة الميدانية للتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة المخالفة وإلزام المخالف بإعادة بناء الحوائط ورد الشيء لأصله وتم التحفظ علي الأدوات المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار ذلك مجددا.

Advertisements

 

إزالة مبان مخالفة بالحوامدية 
 

كما زال مسؤولو مدينة الحوامدية  صب سقف بالدور الأول بعد الأرضي على مساحة حوالي ٨٠ م  بالمهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس من خلال حملة إزالات مكبرة أسفرت أيضا عن  إزالة صب سقف بالدور الثاني بعد الأرضي لمخالفة الرخصة وبناء الثاني بعد الأرضي علي مساحة حوالي ١٠٠ م بزاوية أبو مسلم وإزالة بناء عشوائي بالمهد  بالبلوك الأبيض علي مساحة ٥٠ م بنزلة الأشطر وإزالة سور بالطوب الأحمر بالمهد علي حوالي ٤٠ م بنزلة الأشطر وإزالة بناء عشوائي بالمهد بعزبة جحا عبارة عن سملات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

رفع السيارات المتهالكة المتعدية
 

واستجابة لشكاوى المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور برفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق.


قطاع إشغالات المنيرة

 

شن مسؤولي قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة عدد 250 إشغالا ثابتا أو متحركا.

كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

 

حملة تموينية مكبرة بمحافظة الجيزة 

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر جنح عدم إعلان أسعار للأنشطة، و٥ محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر جنح غلق تموين، محضر جنح غلق مستودع بوتاجاز.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الجيزة ضبط أطنان من الدقيق المدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء من خلال حملة تمت برئاسة هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نقل جامبو محملة بعدد 188 شيكارات دقيق بلدى مدعم حملة من الدقيق البلدى المدعم وبالفحص تبين وجود عدد فواتير بحوزة السائق مستلمة من المطحن بكميات أكثر من الكميات المضبوطة  بمجلس مدينة كرداسة. 

ارتفاعات جديدة في أسعار أندومي والتطبيق أول سبتمبر

السيسي يستعرض مع وفد الكونجرس جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الجزيرة الوسطي الحوامدية السوق السوداء المنيرة الغربية بولاق الدكرور

مواد متعلقة

ارتفاعات جديدة في أسعار أندومي والتطبيق أول سبتمبر

السيسي يستعرض مع وفد الكونجرس جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة

السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي يؤكدان قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

بث مباشر للمؤتمر الصحفي لأعضاء لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا في نسخته الـ80

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

عرض ثلاثي بيراميدز للبيع أو الإعارة بفرمان باتشيكو

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

كان غالي أوي يافنانة، رسائل صادمة من الجمهور لـ سمية الخشاب بسبب طلاق أحمد سعد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية