ارتفاعات جديدة في أسعار أندومي والتطبيق أول سبتمبر

شهدت أسعار أندومي زيادة جديدة، ستطبق من ١ سبتمبر ٢٠٢٣، وشملت الأسعار الجديدة لأندومي، ارتفاع سعر أندومي عادى ليصل إلى ٦ جنيهات، أندومي زيت يصل لسعر 8 جنيهات، أندومي جامبو بسعر 8 جنيهات، أما أندومي أكواب فارتفع لسعر 14 جنيها.



وكانت 5 شركات في السوق المصري أعلنت رفع أسعار منتجاتها بدءًا من الجمعة 1 سبتمبر المقبل.

أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع لزيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق

أكد حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، حيث أعلن عدد من الشركات قائمة أسعار منتجاتهم لشهر سبتمبر 2023، معللة سبب ارتفاع أسعارها إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق.

الغرف التجارية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي

وقال «المنوفي» إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤقت، مطالبًا المواطنين بعدم التكالب الشراء وترشيد الاستهلاك، قائلًا: « ولا داعي لشراء إلا متطلبات الاستهلاك اليومي »، وشملت قائمة الشركات التي أعلنت أسعار منتجاتها بدءً من سبتمبر 2023، كل من أسعار تونة دولفين، أسعار تتراباك، أسعار المراعي، أسعار منتجات جهينة، فضلًأ عن أسعار فيريرو.

Advertisements

ارتفاع أسعار السلع الغذائية بدءً من سبتمبر 2023، فيتو

أسعار دولفين تونة وسردين بدءً من سبتمبر 2023

وعن أسعار دولفين تونة، أعلنت الشركة أن سعر دوفين تونة قطعة واحدة سهلة الفتح وزن 200 جرام بسعر 25.30 جنيه، تونة دولفين قطعة واحدة حار وزن 200 جرام بسعر 25.5 جنيه، تونة دولفين شرائح حار سهلة الفتح وزن 170 جرامًا بسعر 24.5 جنيه، تونة دولفين شرائح بارد سهلة الفتح وزن 170 جرامًا بسعر 24.40 جنيه.

وسجلت تونة دولفين شرائح سهلة الفتح 170 جرامًا بالليمون بسعر 24.50 جنيه، تونة دولفين شرائح سهلة الفتح وزن 170 جرامًا مدخن بسعر 24.50 جنيه، دولفين تونة قطع سهلة الفتح وزن 185 جرامًا بسعر 24.50 جنيه، دولفين تونة قطع سهلة الفتح حار 170 جرامًا بسعر 21.5 جنيه، تونة دولفين قطع سهلة الفتح دايت وزن 170 جرامًا بسعر 20.8 جنيه.

قائمة أسعار دولفين تونة سبتمبر 2023

وبلغ سعر عبوة قطع تونة دولفين نحو 24 جنيهًا، تونة دولفين قطع سهلة الفتح وزن 150 جرامًا بسعر 21.2 جنيه، دولفين تونة مفتتة سهلة الفتح وزن 140 جرامًا بسعر 13.25 جنيه، تونة دولفين وزن 140 جرامًا سهلة الفتح بالفلفل الحار نحو 13.25 جنيه، تونة دولفين مفتتة سهلة الفتح وزن 200 جرام بسعر 15 جنيهًا، تونة دولفين مفتتة سهلة الفتح وزن 200 جرام حار بسعر 15.25 جنيه.

وسجلت عبوة دولفين سردين سخل الفتح وزن 125 جرامًا بسعر 14.30 جنيه، دولفين سردين حار سهل الفتح وزن 125 جرامًا بسعر 14.60 جنيه.

أسعار منتجات جهينة بدءً من سبتمبر 2023

وفيما يخص أسعار منتجات جهينة بدءً من سبتمبر 2023، كرتونة حليب كامل الدسم/ منزوع الدسم/ إيدج بسعر 410.75 جنيه لعدد 8 عبوات، العبوة بسعر 51.34 جنيه للجملة، وللمستهلك بسعر 55 جنيهًا.

وبلغت كرتونة حليب منزوع الدسم / كامل الدسم، نصف ديم، أولترا أو إيدح وزن كيلو بسعر 426 جنيهًا لعدد 12 عبوة، العبوة بسعر 35.5 جنيه، وللمستهلك بسعر 38 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة لبن كامل الدسم / نصف دسم/ وزن كيلو 6 عبوات أسواق خاصة بنحو 213 جنيهًا، والعبوة بسعر 35.5 جنيه جملة، وللمستهلك بسعر 38 جنيهًا.

أسعار منتجات جهينة بدءً من سبتمبر 2023، فيتو

وسجل سعر عبوة حليب لخيره نصف كيلو بسعر 375 جنيهًا لكرتونة عدد 12 عبوة، العبوة بسعر 15.63 جنيه جملة، وللمستهلك بسعر 16.5 جنيه، كرتونة حليب بخيره وزن لتر بسعر 353 جنيهًا لعدد 12 عبوة، العبوة بسعر 29.42 جنيه جملة وبسعر 31 جنيهًا للمستهلك، كرتونة لبن رايب طبيعي وزن كيلو بسعر 432 جنيهًا لعدد 12 عبوة، العبوة بسعر 36 جنيهًا جملة، وللمستهلك بسعر 38 جنيهًا.

أسعار التتراباك بدءً من ا سبتمبر 2023

أما أسعار التتراباك بدءً من ا سبتمبر 2023، فجاءت كالتالي:

تترابك بلس (500 – 250) فيتا وطعوم بسعر 296 جنيهًا جملة، وتجزئة بسعر 300 جنيه.

تتراباك بلس (500 – 250 ) رومي / شيدر / بسطرمة بسعر 296 جنيهًا جملة، وتجزئة بسعر 300 جنيه.

تتراباك بلس 200 جرام بسعر 238 جنيهًا تجزئة، و240 جنيهًا تجزئة.

تتراباك بلس 126 جرامًا بسعر 306 جنيهات جملة و310 جنيهات تجزئة.

تتراباك بلس وزن 80 جرام بسعر 223 جنيهًا جملة و225 جنيهًا تجزئة.

تتراباك بلس واحد كيلو بسعر 655 جنيهًا جملة و670 جنيهًا تجزئة.

تتراباك واحد كيلو أنواع بسعر 655 جنيهًا جملة و660 جنيهًا تجزئة.

تتراباك جولد 250 / 500 بسعر 575 جنيهًا.

تتراباك دومتي 250 لايت 27 علبة بسعر 375 جنيهًا جملة و377 جنيهًا تجزئة.

تتراباك دومتي 500 لايت 12 علبة بسعر 375 جنيهًا جملة و377 جنيهًا تجزئة.

تتراباك جبنتي (250 – 500 ) بسعر 205 جنيهات جملة و210 جنيهات تجزئة.

تتراباك جبنتي أصفر (250 – 500) بسعر 210 جنيهات جملة و215 جنيهًا تجزئة.

تتراباك 80 جرام دومتي بسعر 211 جنيهًا جملة و212 جنيهًا للتجزئة.

تتراباك أزرق 250 بسعر 327 جنيهًا جملة و330 جنيهًا تجزئة.

تتراباك أزرق 500 بسعر 297 جنيهًا جملة و300 جنيه تجزئة.

تتراباك أزرق 125 جرام بسعر 247 جنيهًا جملة و250 جنيهًا للتجزئة.

أسعار التتراباك بدءً من ا سبتمبر 2023، فيتو

أسعار شركة المراعي وبيتي بدءً من سبتمبر 2023

وشملت قائمة الشركات التي أعلنت أسعار منتجاتها الجديدة بدءً من 1 سبتمبر 2023، منتجات المراعي حليب وعصير، وأيضًا بيتي وكل يوم عصير، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

أسعار شركة المراعي وبيتي بدءً من سبتمبر 2023، فيتو

فيريرو تعلن رفع أسعار الشيكولاتة بداية من سبتمبر المقبل

وكانت شركة فيريرو أعلنت أسعار منتجاتها بدءً من سبتمبر سبتمبر المقبل، حيث بمقارنة أسعار الشيكولاتة بالأسعار السابقة، سجلت ارتفاعًا من 5 إلى 8 جنيهات في بعض العبوات.

أسعار شوكولاتة روشية في سبتمبر المقبل

بلغ سعر علبة روشيه تي 3 قطع بعد الضريبة نحو 612.32 جنيه، سعر القطعة بعد الضريبة نحو 38.27 جنيه، أما للمستهلك فتباع بسعر 45 جنيهًا.

وسجل سعر علبة روشيه تي 16 قطعة بعد احتساب الضريبة بـ 1063.22 جنيه، وسعر القطعة بعد احتساب الضريبة نحو 212.64 جنيه، وللمستهلك بسعر 250 جنيهًا.

وبلغ سعر علبة روشيه تي 8 نحو 199.20 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

وسجلت علبة روشيه تي 24 قطعة بسعر 371.59 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 430 جنيهًا.

وعن أسعار فيريرو الآخرى فجاءت كالتالي:

فيريرو تعلن رفع أسعار الشيكولاتة بداية من سبتمبر المقبل ، فيتو