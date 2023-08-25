فيريرو تعلن رفع أسعار الشيكولاتة بداية من سبتمبر المقبل، تعرف على السعر الجديد

أعلنت شركة فيريرو أسعار منتجاتها خلال سبتمبر المقبل، حيث بمقارنة أسعار الشيكولاتة بالأسعار السابقة، سجلت ارتفاعًا من 5 إلى 8 جنيهات في بعض العبوات.

أسعار شوكولاتة روشية في سبتمبر المقبل

بلغ سعر علبة روشيه تي 3 قطع بعد الضريبة نحو 612.32 جنيه، سعر القطعة بعد الضريبة نحو 38.27 جنيه، أما للمستهلك فتباع بسعر 45 جنيهًا، سعر علبة روشيه تي 16 قطعة بعد احتساب الضريبة بـ 1063.22 جنيه، وسعر القطعة بعد احتساب الضريبة نحو 212.64 جنيه، وللمستهلك بسعر 250 جنيهًا.

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فيما بلغ سعر علبة روشيه تي 8 نحو 199.20 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 140 جنيهًا، علبة روشيه تي 24 قطعة بسعر 371.59 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 430 جنيهًا، علبة روشيه كوليكشن أصناف مجمعة بسعر 403.16 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 470 جنيهًا.

قائمة أسعار منتجات فيريرو في سبتمبر المقبل، فيتو

أسعار رفايللو خلال سبتمبر المقبل

أما اسعار علبة رفايللو تي 3 (4* 16) بسعر 545.36 جنيه بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة نحو 28.40 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 33 جنيهًا، وبلغ سعر علبة رفايللو تي 6* 15 نحو 142.99 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 165 جنيهًا.

أسعار شيكولاتة كيندر في الأسواق بداية من سبتمبر المقبل

وفيما يخص أسعار كيندر كنتري بسعر 581.40 جنيه بعد احتساب الضريبة، وسعر القصطة بعد احتساب الضريبة بسعر 14.54 جنيه، وللمستهلك بسعر 17 جنيهًا، علبة كيندر تي 4 بسعر 570.68 جنيه بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة بعد احتساب الضريبة بلغت 28.53 جنيه، وللمستهلك تباع بسعر 33 جنيهًا، علبة كيندر تي 8 بسعر 559.51 جنيه بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة نحو 55.95 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 66 جنيهًا.

وبلغ سعر كندر بينو 2 (4* 30 ) نحو 699.30 جنيه للعلبة بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة نحو 23.31 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 27 جنيهًا، علبة كيندر بينو أبيض نحو 699.30 جنيه للعلبة بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة نحو 23.31 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 27 جنيهًا، علبة كندر ماكس (8*36) بسعر 453.90 جنيه بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة نحو 12.61 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 15 جنيهًا.

سعر علبة كندر جوي بنت 1 بسعر 547.02 جنيه بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة نحو 34.19 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 40 جنيهًا.

أسعار شكولاتة نيوتيلا بداية من سبتمبر المقبل

أما أسعار شكولاتة نيوتيلا اند جو 1 بنحو 43.56 جنيه للقطعة الواحد بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك 50 جنيهًا، نيوتيلا 200 جرام بسعر 89.14 جنيه للقطعة الواحدة بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 100 جنيه، نيوتيلا وزن 350 جرامًا بسعر 129.03 جنيه للقطعة الواحد بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

أما سعر شيكولاتة نوتيلا وزن 600 جرام فبلغت نحو 217.14 جنيه للقطعة الواحدة بعد احتساب الضريبة، وبسعر 245 جنيهًا للمستهلك، نيوتيلا ب – ريدي 1 (4*36) بسعر 524.16 جنيه للعلبة بعد احتساب الضريبة، وسعر القطعة الواحدة 14.56 جنيه بعد احتساب الضريبة، وللمستهلك بسعر 17 جنيهًا.