الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستضيف رئيس المجلس الوطني للتنافسية

جمعية رجال أعمال
جمعية رجال أعمال الإسكندرية،فيتو

التقى محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية ونبيل صبحي المدير التنفيذي للمجلس، حيث شارك باللقاء من جانب الجمعية الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وهيثم القيار الأمين العام، حيث استعرض من جانبه محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية أنشطة الجمعية ودور وحداتها المختلفة خاصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية في فتح قنوات تواصل فعالة بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لتوضيح المعوقات التي يتعرض لها مجتمع الأعمال، وتقديم مقترحات تمثل جميع قطاعات الأعمال المختلفة حول كيفية مواجهة هذه المعوقات.

Advertisements

وشدد هنو، على تعزيز أوجه التعاون من خلال تحسين مناخ الأعمال في مصر لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون فيما يتعلق بمبادرات التحول نحو الاقتصاد الأخضر التي تتبناها الجمعية من خلال ائتلاف شركاء التحول الأخضر  (GTP) ومشروع التأثير الأخضر المتوسطي (GIMED)، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لعقد لقاء مع مجلس إدارة الجمعية لاستعراض ودراسة الميثاق الخاص بالمجلس الوطني المصري للتنافسية، وتفعيل دور المجلس الاستشاري للأعمال BAC ليكون بمثابة آلية فعالة لحوار السياسة العامة الخاصة التي توفر الإطار اللازم للتشاور مع قطاع الأعمال الخاص المصري، وتمثيل وجهات نظره وتوصيلها إلى الجهات الحكومية المختصة.

 

من جانبه قال  سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الهدف من تأسيس المجلس ورؤيته في تغيير الاستراتيجيات والسياسات الحكومية لزيادة القدرة التنافسية العالمية لمصر، مما يؤدي إلى نمو شامل وتنمية مستدامة للمجتمع المصري ككل، مؤكدًا أن دور المجلس يتمثل في تقديم استشارات تهدف إلى تحديد السياسات، والإجراءات، والعوامل التي تسهم في تعزيز ودعم التنافسية الكلية لمصر وكذلك دراسة الآثار المترتبة على القوانين والقرارات للوصول إلى أفضل الممارسات.

 

واستعرض رئيس المجلس الوطني للتنافسية، بعض المبادرات التي يتشارك المجلس فيها مع جهات عديدة مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكذلك إصدار مؤشر تنافسية المحافظات المصرية (EGCI)، حيث تهدف تلك المبادرة إلى تحسين الوضع التنافسي لكل محافظة، وجذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاجية. كما أوضح أنه في عام 2021 تم الربط بين المجلس الوطني للتنافسية ومبادرة إرادة والمجلس الاستشاري للأعمال BAC.

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تتبنى دعم صغار المصنعين بقرارات جديدة

رجال أعمال الإسكندرية: 150 مليون جنيه من "تنمية المشروعات" لدعم التحول الأخضر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التنافسية العالمية الجهات الحكومية السياسات الحكومية المجلس الوطني المصري للتنافسية جمعية رجال أعمال الإسكندرية رجال أعمال الإسكندرية مشروعات الخضراء

مواد متعلقة

جمعية رجال أعمال الإسكندرية تتبنى دعم صغار المصنعين بقرارات جديدة

صفاء أبو السعود تشارك في حفل ختام مهرجان إبداع

السيسي يقود جهود دعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل

الرئاسة في أسبوع..السيسي يشارك في القمة العربية بجدة ويستقبل سلطان عمان بالاتحادية..ويفتتح اجتماعات مجموعة البنك الإفريقى للتنمية

هل الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي اليوم الجمعة بدعة؟ الإفتاء ترد

الحياة في العوينات

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

الأكثر قراءة

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

بعد الانخفاضات المتتالية، آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تطور سريع، تقارير تكشف موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

بسبب البيرول، سؤال برلماني عن الخصومات في مرتبات المعلمين

قناة الأهلي تكشف موعد مباراة الفريق الودية

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية