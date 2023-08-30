حياة كريمة والأورمان يسلمان 22 كشكا و71 قرضا لأهالي الغربية

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، وبناء على الزيارات الميدانية المشتركة بين الطرفين لعدد من المشروعات الحرفية والإنتاجية المراد تمويلها من خلال البروتوكول عن شهر أغسطس 2023، قامت مؤسسة حياة كريمة تفعيلا لمبدأ التمكين الاقتصادي بتسليم عدد 22 كشكا وتيسير منح عدد 71 قرضًا بالإضافة إلى فحص عدد 11 حالة لتقديم المساعدات لأهالينا بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية.

محافظات قنا وبني سويف وأسيوط

وخلال الفترة القادمة تستهدف المؤسسة في كل من محافظات قنا وبني سويف وأسيوط سيتم عقد فعاليات بالمحافظات لتسليم حوالات الصرف ومفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات.

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جديرًا بالذكر أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بتسليم أكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا، كما تواصل المؤسسة بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.



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