الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

المباحث تعاين حريق سيارة على الدائري ببولاق الدكرور

حريق سيارة،فيتو
حريق سيارة،فيتو

التهم حريق هائل سيارة ربع  نقل على الطريق الدائري القوس الغربي اتجاه المحور بنطاق بولاق الدكرور وانتقل فريق من المباحث العامة لمعاينة موقع الحادث. 

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إشارة من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق بسيارة ربع نقل أعلى الدائري القوس الغربي اتجاه المحور قبل نزلة ناهيا أعلى مدينه النجوم  بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف ونجح رجال الإطفاء في إخماد النيران  ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

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وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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اعلي الطريق الدائري الطريق الدائري الطبيب الشرعي ببولاق الدكرور النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور

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