الأربعاء 30 أغسطس 2023
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سياسة

ضوابط إسقاط العقوبات بالتقادم في القانون

ضوابط إسقاط العقوبات
ضوابط إسقاط العقوبات بالتقادم في القانون، فيتو

نص قانون الإجراءات الجنائية على عدد من الضوابط قبل إسقاط العقوبات بالتقادم لاسيما قضايا الجنح، إذ وضع لها شروط محددة تسردها «فيتو» في التقرير التالي  

 

عدد السنوات اللازم لإسقاط العقوبة بالتقادم 

تنص المادة ٥٢٨ من قانون الإجرءات الجنائية على إسقاط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 عاما، كما تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين على الحكم بها، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

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وحسب نص المادة ٥٢٩ تبدأ المدة من وقت أصبح الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، حيث تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

 

وتنص المادة ٥٣٠ على انقطاع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه، وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

 

ويوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة ولا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد علي سنة.

 

موقف تركة المتوفى المحكوم عليه من العقوبات المالية 

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة كما يحق لوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

 

وتتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

 

أما إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، فتنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

 

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