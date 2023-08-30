7 نساء خلدتهن كتابات نجيب محفوظ فى السينما المصرية

المرأة عند الأديب العالمي نجيب محفوظ هى المحور الرئيسى الذى يدور حولها المشكلة الأساسية ويشترك معها باقى شخصيات العمل الروائي.

بأنامل نحات ساحر، جسد أستاذ الرواية تفاصيل نساء رواياته الذى اختارهن بعناية من الطبقة المتوسطة وعكس عليهن مشاكل وأزمات المجتمع المصري فى فترات معينة، فعالم نجيب محفوظ الأدبي له طعم ومذاق مختلف ربما يعيش أبطاله بجوارنا ولكن عندما نقرأه أو نشاهده يصدمنا بتفاصيله.

لم ينصب أديب نفسه حكما أو جلادا على شخصيات أعماله النسائية، فقد منحهن مساحات من الحرية والألم والحب جعلتنا نتضامن ونتعاطف ونسامح إلى حد الغفران مع بطلات حكاياته، دون أن يقدم لهن مبررات لهذا الغفران، فدائما ما كان يبحث فى الجانب الإنساني العميق.

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فمن لم يتعاطف مع «نور» فى «اللص والكلاب»، أو «حميدة» فى «زقاق المدق»، أو «ريرى» فى «السمان والخريف»، أو «نفيسة» فى «بداية ونهاية» أو «إحسان » فى «القاهرة 30» أو «زهرة» فى «ميرامار» من لم يتحرر مع «سمارة » فى «ثرثرة فوق النيل».

7 نساء خلدهن أديب نوبل نجيب محفوظ فى رواياته ليصبحن علامات فارقة فى تاريخ السينما المصرية يجسد من خلالهن فترات بعينها عاشتها مصر بكل أزماتها.

وتحل اليوم الأربعاء 30 أغسطس الجاري، ذكرى رحيل أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2006، عن عمر ناهز 94 عاما.

نفيسة فى بداية ونهاية

شخصية نفيسة في رواية بداية ونهاية هي أفضل نموذج روائي للمرأة المصرية من أبناء الطبقة المتوسطة، لأنها جسدت ببساطة عمق مشكلة كبيرة ضربت المجتمع المصري خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين، وهي الأزمة الاقتصادية التي حلت بالطبقة المتوسطة آنذاك.

وقدمت الفنانة سناء جميل شخصية نفيسة، تلك الفتاة التى بدأت شريفة ثم مات والدها واضطرت للعمل خارج البيت خياطة لإعالة إخوتها وأمها.. وعاشت عنوسة قاتلة بكل تفاصيلها النفسية والسلوكية المرتبكة، فبحثت عن المتعة عن طريق البغاء فى السر، كل ذلك أدى بها إلى الانتحار بعد محاولات دائمة لاستخدام السخرية كحل لمواجهة متاعب حياتها.

ريري فى السمان والخريف

ريري هى إحدى الفتيات القادمة من القرية، وقعت فريسة فى يد أحد الشباب الذى خدعها باسم الحب وألقاها فى الإسكندرية لتصبح فيما بعد فتاة ليل.

وقدمت الفنانة نادية لطفى فى هذا الفيلم أداء بارعا ومختلفا خصوصا مع مشاهدها حينما طردها عيسى – الفنان محمود مرسي - بعد أن صارحته بخبر حملها، وجلوسها خلف نافذة المقهى تنظر لعيسى كأنها تتوسل الأمل الضائع.

حميدة فى زقاق المدق وزهرة فى ميرامار ونور فى اللص والكلاب

تكشف الدكتورة فوزية العشماوي فى كتابها "المرأة فى أدب نجيب محفوظ" أن شخصية نور في رواية اللص والكلاب فكانت لامرأة بغي من الطبقة الشعبية في فترة الخمسينات، وأن نجيب محفوظ رسم شخصيتها من خلال الفلاش باك، فهذا الأسلوب بالذات يوحي بالغموض وعدم وضوح الرؤية، وهما يتناسبان مع حقيقة المرأة البغي التي تحاول العيش في غموض وسط مجتمعها حتى لا يكتشف أمرها أحد.

وفى رواية ميرامار جعل محفوظ من شخصية زهرة "مصر" التي لها موقف واضح من العهد البائد قبل الثورة، كما لها موقف من الأوروبية المتمصرة مريانا، وموقف من الإقطاعي السابق طلبة مرزوق، ومن ممثل الشعب، الصحفي الوطني عامر وجدي.

أما حميدة فى زقاق المدق، فهى شخصية ضد الرتابة والملل تخترق العادات والتقاليد، حيث كانت رمزا لثورة إنسانية غفلت عن تحصين نفسها، أرادت كسر القواعد دون وعى فوقعت فى دائرة الخطيئة لتكون نذيرا لكل حالم بغير عالمه.

إحسان شحاتة فى القاهرة 30

إحسان شحاتة هى فتاة فقيرة تعيش فى صراع دائم مع نفسها، بسبب أحلامها الطبقية من جهة ودفع أبويها للخطيئة من جهة أخرى، وحبها لعلي طه خطيبها الاشتراكي الذى يحمل أعباء التحرر والمساواة بين الجميع ويحلم بمستقبل مشرق.

استطاعت الفنانة سعاد حسنى أن تجسد الدور بعبقرية مبهرة فى التناقض بين ما يخفيه القلب وما يبحث عنه العقل فى القاهرة 30 أحد إبداعات نجيب محفوظ.

سمارة فى ثرثرة فوق النيل

وسمارة فى ثرثرة فوق النيل، يظهر نجيب محفوظ بشكل أخر غير اعتيادي، فهى المرأة التي تحررت تحررا كاملا، فكانت نموذج محفوظ للمرأة التي تنضم لحزب سياسي وترفض الزواج على الرغم من جمالها وثقافتها، وأنها تعبر عن رأيها جنبًا إلى جنب مع الرجال، وتنتقد النظام السياسي بكل جرأة وحرية.

وكانت سمارة التى قامت بدورها الفنانة ماجدة الخطيب، هى عين نجيب محفوظ التى زرعها فى الرواية لمراقبة شخوصها وتفاصيل حياتهم.