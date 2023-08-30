روايات نجيب محفوظ على خشبة المسرح، أبرزها أفراح القبة وزقاق المدق (صور)

تحل اليوم الأربعاء 30 أغسطس الجاري، ذكرى رحيل أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2006، عن عمر ناهز 94 عاما.

نجيب محفوظ

عملاق الرواية وأستاذ الأدب العربي، والذي ترك إرثا عظيما تنهل منه الأجيال المتعاقبة، قدمت كتاباته في السينما والتلفزيون وحققت نجاحا يضاهي نجاح العمل الأدبي ذاته وروعته.

روايات نجيب محفوظ على خشبة المسرح

كما لم يترك المسرحيون إبداعات المحفوظ دون أن يستلهموا منها أفكارا ونصوصا تقدم على خشبة أبو الفنون، سواء في زمن الفن الجميل أو حديثا في تجارب مسرحية حققت شهرة كبيرة ونجاحات عديدة، ونرصد أبرزها كالتالي:

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مسرحية بداية ونهاية

ففي 1958 قدم المسرح القومي مسرحية "بداية ونهاية" التي أعدها للمسرح أنور فتح الله، وأخرجها عبدالرحيم الزرقاني، وقام ببطولتها أمينة رزق، توفيق الدقن، عبدالرحمن أبو زهرة، محمد الدفراوي، وغيرهم.

مسرحية زقاق المدق

وفي العام نفسه قدم المسرح الحر مسرحية "زقاق المدق" التي أخرجها صلاح منصور، وقام ببطولتها كل من: فاطمة رشدي، سهير المرشدي، عبدالمنعم مدبولي، سعيد صالح، ومحمد رضا، وغيرهم.

مسرحية بين القصرين

كما تم تقديم "بين القصرين" على المسرح في العام نفسه، حيث أخرجها صلاح منصور، وقام ببطولتها محمد أباظة، ميمي جمال، آمال زايد، فاطمة رشدي، وغيرهم.

مسرحية قصر الشوق

وفي 1961، قدمت فرقة المسرح الحر مسرحية "قصر الشوق" التي أعدتها أمينة الصاوي، وأخرجها كمال يس، وقام ببطولتها: أبو بكر عزت، سهير المرشدي، ليلى فهمي، آمال زايد، بدر نوفل، وغيرهم.

مسرحية خان الخليلي

وشهد عام 1963، تقديم مسرحية "خان الخليلي"، وقام ببطولتها: عماد حمدي، صلاح قابيل، آمال زايد، محمد أباظة، محمد عثمان عواطف تكلا، وغيرهم.

مسرحية ميرامار

وفي عام 1969، أعد الشاعر والكاتب المسرحي الراحل نجيب سرور، مسرحية "ميرامار" وقدمها للمسرح الحر، وقام ببطولتها ميمي شكيب، أحمد مرعي، سميرة محسن، وكريمة مختار وغيرهم.

مسرحية أفراح القبة

وحديثا، وفي عام 2020 قدمت فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح رواية "أفراح القبة" والمأخوذة عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للأديب العالمي نجيب محفوظ.

العرض كان من بطولة بطولة عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقي وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج يوسف المنصور.

وحققت المسرحية جائزة أفضل عرض في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورة عام ٢٠٢١.

مسرحية زقاق المدق لبيت الفنون الشعبية

وفي عام 2021 قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ "زقاق المدق"، حيث قدمت لأكثر من موسم بنجاح جماهيري كبير على خشبة مسرح البالون بالعجوزة وفي الإسكندرية أيضا.

والمسرحية كانت من بطولة دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، نهال عنبر، بهاء ثروت، ضياء عبد الخالق، كريم الحسيني، عبدالله سعد، سيد عبد الرحمن، مراد فكري، حسان العربي، أحمد صادق، مروة نصير، عصام مصطفي، تصميم ديكور محمد الغرباوى، أزياء وملابس مروة عودة، موسيقى وألحان أحمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح، خدع مسرحية إيهاب جمعة، مخرج منفذ وليد طه، وليد صلاح، مساعدو الإخراج أحمد يونس، محمود كامل، إيهاب علوان، إبراهيم أبو النجا، أحمد الصواف.

ومسرحية زقاق المدق رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.