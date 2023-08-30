هل يواجه العالم أزمة بعد تلويح الهند بتقييد إمدادات السكر؟ خبير يكشف التفاصيل

تسود الأسواق العالمية حالة من الترقب بعد القرارات التي تتخذها الهند بشأن صادراتها من العديد من السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر، ومدى تأثير مثل هذه القرارات على الأمن الغذائي العالمي خلال الفترة القادمة، وتأثر أسعار هذه السلع وتوافرها بالأسواق المحلية.

القيود على الصادرات الهندية هدفه توصيل رسالة لعدة دول

وفي هذا الصدد قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن قرارات دولة الهند الأخيرة بشأن القيود والضرائب التي فرضتها على صادراتها، سواء الأرز أو السكر الهدف منها توصيل رسالة إلى العديد من الدول الأخرى، مثل دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد من الدول المستوردة للأرز والسكر الهندي.

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من المتوقع عدم تأثير قرارات الهند علينا

وأوضح خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن فرض ضرائب أو قيود على صادرات الهند من السكر أو الأرز من المتوقع أنها لن تؤثر علينا، خاصة مع انضمام الهند ومصر لمجموعة "بريكس" والتي من أهم أهدافها تحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء، وعدم الإضرار بهذه المصالح لأي دولة منها.

ضرورة ثبات أسعار السلع بالسوق المحلي

وأضاف، أنه يجب أن يكون هناك بدائل أمامنا للدول التي نستورد منها هذه السلع، للحصول على الكميات المستهدفة من هذه السلع، وكبح جماح ارتفاع أسعار هذه السلع خلال الفترة القادمة بالسوق الداخلي والعمل على ثباتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للحفاظ على سلامة الأمن الغذائي.

مجموعة بريكس تحقق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء

وأشار إلى أن حصة هذه السلع التي نستوردها من الهند لن يتم المساس بها، فالهند لن تقوم بالإضرار بالمصالح المصرية بفضل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتحقيقا لأهداف مجموعة البريكس، بعد انضمام الدولتين لها مما يعزز من قيمة هذه العلاقات والبحث عن تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لأعضاء هذه المجموعة.

دور الحكومة في ضبط السوق المحلي

وأكد خضر ضرورة وجود الرقابة الصارمة الدائمة والمستمرة من جانب الحكومة والجهات المسؤلة على الأسواق المحلية، ومتابعة أسعار هذه السلع التي تعد من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، لمنع أي محاولات للتلاعب بهذه الأسعار وتعرض المواطن للاستغلال، أو افتعال الأزمات من جانب العديد من التجار لتحقيق المكاسب بأي طريقة.

أهمية دولة الهند في إنتاج محصول السكر

وتعد الهند هي أكبر دولة منتجة لقصب السكر على مستوى العالم، كما تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحصول للتوسع في الإنتاج لإشباع احتياجاتها الأساسية منه، وتتركز زراعة محصول قصب السكر في تسع ولايات هندية تتمثل في ولايات (بيهار، أوتار براديش، ماهاراشترا، غوجارات، تاميل نادو، البنجاب، أندرا براديش، هاريانا، كارناتاكا) حيث تحظى هذه الولايات بالنصيب الأكبر من إجمالي الناتج المحلي من محصول السكر للهند.

أسباب اتجاه الهند لتقييد صادراتها من السكر

ويرجع السبب الرئيسي لتوجه الهند نحو قرار حظر أو تقييد صادراتها من سلعة السكر، للحفاظ على سلامة أمنها الغذائي وعدم تعريضه للخطر، والعمل على ضبط الأسعار الداخلية للدولة خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية بها، إضافة إلى قلة هطول الأمطار بالعديد من المناطق الزراعية بها خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قلة الكميات المنتجة من محصول السكر.

دخول السكر في العديد من الصناعات الهندية

وتنوي الهند التوسع في استخدام السكر في العديد من الصناعات المحلية بها، ويعد هذا ضمن الأسباب الرئيسة التي دفعها للتوجه لقرار تقييد صادراتها من المحصول، حيث تسعى الهند لإدخال ما يقرب من 4.5 مليون طن من السكر في صناعة الوقود الحيوي بنطاق واسع، وفي هذه الحالة قد لا تسمح دولة الهند بأي صادرات من إنتاجها من محصول السكر لجميع دول العالم.

موقف الدول الأخرى المنتجة لمحصول السكر

ومن المتوقع أن تلعب ظاهرة "إل نينو" دورا هاما في التأثير على الناتج المحلي من المحصول للعديد من الدول الأخرى المنتجة للسكر، مثل تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، وظاهرة "إل نينو" عبارة عن التيارات المائية الحارة التي تأتي من المحيط الهادئ، مما تضر بالمحاصيل الزراعية وتؤدي إلى إتلافها، مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بسبب هذه الظاهرة.

فرض الهند رسوم وقيود على الأرز

وكانت دولة الهند قد فرضت خلال الأيام القلية الماضية ضريبة 80% على جميع أنواع الأرز عدا البسمتي، والذي فرضت عليه الأحد الماضي رسوما جديدة لتصل إلى 1200 دولار على الطن الواحد، في ظل مساعي منها للحفاظ على أمنها الغذائي وضبط الأسعار المحلية، حسب ما ذكرته الحكومة الهندية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية بها، الأمر الذي أدى إلى إثارة اهتمام السوق العالمي بشأن أسعار هذه السلع ومدى توافرها خلال الفترة القادمة.