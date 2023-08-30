بعد فرض قيود على الأرز.. هل يواجه العالم أزمة بعد التلويح بتقييد إمدادات السكر؟

تستمر الهند في إثارة اهتمام الأسواق العالمية بسبب الإجراءات والقرارات التي تتخذها بشأن صادراتها من العديد من السلع، حيث تلوح لفرض قيود أخرى في أكتوبر القادم على سلعة جديدة من أهم صادراتها وهي السكر، وذلك بعد أن شهدنا خلال الأيام القلية الماضية فرض العديد من القيود والضرائب على صادراتها من الأرز بكافة أنواعه، مما جعل الأسواق العالمية تتسائل بشأن مصير الأمن الغذائي خلال الفترة القادمة، وإثارة قلق التجار ومستوردي هذه السلع.

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أهمية دولة الهند في إنتاج محصول السكر

تعد الهند هي أكبر دولة منتجة لقصب السكر على مستوى العالم، كما تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من المحصول للتوسع في الإنتاج لإشباع احتياجاتها الأساسية منه، وتتركز زراعة محصول قصب السكر في تسع ولايات هندية تتمثل في ولايات (بيهار، أوتار براديش، ماهاراشترا، غوجارات، تاميل نادو، البنجاب، أندرا براديش، هاريانا، كارناتاكا) حيث تحظى هذه الولايات بالنصيب الأكبر من إجمالي الناتج المحلي من محصول السكر للهند.

أسباب اتجاه الهند لتقييد صادراتها من السكر

يرجع السبب الرئيسي لتوجه الهند نحو قرار حظر أو تقييد صادراتها من سلعة السكر، للحفاظ على سلامة أمنها الغذائي وعدم تعريضه للخطر، والعمل على ضبط الأسعار الداخلية للدولة خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية بها، إضافة إلى قلة هطول الأمطار بالعديد من المناطق الزراعية بها خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى إثارة المخاوف بشأن قلة الكميات المنتجة من محصول السكر.

دخول السكر في العديد من الصناعات الهندية

وتنوي الهند التوسع في استخدام السكر في العديد من الصناعات المحلية بها، ويعد هذا ضمن الأسباب الرئيسة التي دفعها للتوجه لقرار تقييد صادراتها من المحصول، حيث تسعى الهند لإدخال ما يقرب من 4.5 مليون طن من السكر في صناعة الوقود الحيوي بنطاق واسع، وفي هذه الحالة قد لا تسمح دولة الهند بأي صادرات من إنتاجها من محصول السكر لجميع دول العالم.

موقف الدول الأخرى المنتجة لمحصول السكر

من المتوقع أن تلعب ظاهرة "إل نينو" دورا هاما في التأثير على الناتج المحلي من المحصول للعديد من الدول الأخرى المنتجة للسكر، مثل تايلاند ودول جنوب شرق آسيا، وظاهرة "إل نينو" عبارة عن التيارات المائية الحارة التي تأتي من المحيط الهادئ، مما تضر بالمحاصيل الزراعية وتؤدي إلى إتلافها، مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة بسبب هذه الظاهرة.

فرض الهند رسوم وقيود على الأرز

وكانت دولة الهند قد فرضت خلال الأيام القلية الماضية ضريبة 80% على جميع أنواع الأرز عدا البسمتي، والذي فرضت عليه الأحد الماضي رسوما جديدة لتصل إلى 1200 دولار على الطن الواحد، في ظل مساعي منها للحفاظ على أمنها الغذائي وضبط الأسعار المحلية، حسب ما ذكرته الحكومة الهندية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية بها، الأمر الذي أدى إلى إثارة اهتمام السوق العالمي بشأن أسعار هذه السلع ومدى توافرها خلال الفترة القادمة.