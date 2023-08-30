كولو مواني يتمرد على فرانكفورت بسبب باريس سان جيرمان

أكد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، الراغب في الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، غاب عن الحصة التدريبية الصباحية.

وقال آينتراخت فرانكفورت الذي سيخوض غدًا الخميس، مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي ضد ليفسكي صوفيا البلغاري، في بيان أن كولو مواني برر غيابه برغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

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وقال المدير الرياضي لنادي فرانكفورت ماركوس كروشه: "عرفنا راندال مختلفًا ونعرف شخصيته الحقيقية. هناك الكثير من الأمور حوله في الوقت الحالي والتي أدت إلى تصرّفه (الغياب عن التدريبات) هذا، وهو الأسوأ، وهو ما قمنا بشرحه له بوضوح، وللمقربين منه".

وبغيابه عن التدريبات، قرر كولو مواني الضغط على إدارة فرانكفورت للسماح له بالرحيل.

وأضاف كروشه "ما هو واضح بالنسبة لنا: سلوكه ليس له أي تأثير على الأنشطة في سوق الانتقالات"، ملمحًا إلى صرامة النادي في التعامل مع مهاجمه البالغ من العمر 24 عامًا الذي ينتهي عقده مع فرانكفورت في يونيو 2027.

وكان كروشه صرح قبل أسبوعين من انطلاق الدوري الألماني "في النهاية، نحن من سيقرر. نحن نتحكم في الوضع"، مستبعدا فكرة السماح للاعب بالرحيل ومؤكدًا أن عقده يلزمه بالبقاء حتى 2027.

مطالب كولو مواني

وأعلن كولو مواني أمس الثلاثاء أنه يريد الانضمام إلى باريس سان جرمان، مطالبًا ناديه بقبول العرض المقدم من النادي الفرنسي.

وقال المهاجم السابق لنادي نانت الفرنسي والمنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" الثلاثاء "ليس سرا أن باريس سان جرمان قدم لي عرضا قياسيا".

وأضاف "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أود الانتقال إلى سان جيرمان وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".

وتابع "آمل أن يقبل فرانكفورت عرض باريس ويجعل هذا الانتقال ممكنًا بالنسبة لي".

آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع فارس شايبي

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأربعاء، عن ضم لاعب خط الوسط الجزائري الدولي فارس شايبي، من فريق تولوز حامل لقب كأس فرنسا.

ووقع فارس شايبي، 20 عاما، عقدا لمدة 5 أعوام مع آينتراخت فرانكفورت تنتهي في 2028.

وسجل فارس شايبي 8 أهداف خلال 41 مباراة مع تولوز في الموسم الماضي، وشارك للمرة الأولى مع منتخب الجزائر في وقت سابق من العام الجاري.

وجرى تقدير قيمة الصفقة بمبلغ 10 ملايين يورو (8ر10 مليون دولار).