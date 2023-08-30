رياضة الأقصر تبدأ اختبارات اختيار الموهوبين للاشتراك في مراكز الفنون

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر اختبارات لاختيار الموهوبين للاشتراك في مراكز الفنون بمحافظة الأقصر وذلك في مجال الموسيقى والكورال وذلك بمركز شباب طيبة العوامية للارتقاء بمستوى الشعب وتجديد الانضمام بها وتدعيم وتنمية المواهب الفنية، في إطار مبادرة صيف شبابنا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

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كما نفذت مديرية الشباب والرياضة ورشة عمل حرفية تحت عنوان "حرفتك …صنعتك" بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر ضمن فعاليات خطة أندية الفتاة والتطوع المنفذة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة من قبل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتضمنت ورشة العمل تدريب 20 عضو من أعضاء المركز علي تصميم منتجات الجلود وظهور المنتج بالشكل الأمثل وكيفية التسويق للمنتج حتى يسهم في تمكين الشباب اقتصاديا من خلال العمل الحر واكسابهم المهارات الفنية والحفاظ علي الحرف اليدوية والتراثية التي هي جزء من ثقافة الهوية المصرية.