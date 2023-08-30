الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عقارات

الجونة تنفي امتلاك عائلة زيلينسكي فيلا في المدينة

الجونة،فيتو
الجونة،فيتو

أكدت مدينة الجونة أن ما يتداوله البعض على شبكة الإنترنت من أخبار ومنشورات تزعم امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لفيلا في مدينة الجونة، غير صحيح على الإطلاق.

وأوضحت مدينة الجونة أنه رغم حرصها على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم إلا أنه بعد مراجعة كافة السجلات، تؤكد المدينة أنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة.

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وأشارت مدينة الجونة إلى أن الأخبار التي تداولها البعض على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليًا لعائلة مصرية، وفيما يتعلق بصور العقد التي قام البعض بنشرها، فإن مدينة الجونة تشدد أيضًا على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.

وأوضحت مدينة الجونة أنه رغم أن لديها العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل المدينة تشدد مجددًا على أن ما يتم تداوله على الإنترنت فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وكشف المهندس  نجيب ساويرس، رجل الأعمال، حقيقة شراء عائلة الرئيس الأوكراني فولوديمير  زيلينسكي، فيلا في مدينة الجونة مقابل 5 ملايين دولار.

وعلق “ساويرس” على الفيديو المتداول قائلا: “غير صحيح”.

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الرئيس الأوكراني زيلينسكي المهندس نجيب ساويرس الفنان حمزة نمرة فولوديمير زيلينسكي مدينة الجونة

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