الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية

مفتي الجمهورية يؤكد
مفتي الجمهورية يؤكد عمق العلاقات التاريخية،فيتو

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأربعاء، السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي.

العلاقات بين مصر والسعودية 

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية على كافة الأصعدة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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واستعرض مجهودات دار الإفتاء المصرية، في مواجهة التطرف والإرهاب، ودورها في توضيح صحيح الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة وكذلك أوضح مفتي الجمهورية للسفير عبد العزيز المطر، منظومة العمل داخل الدار التي تشمل إدارات ومراكز بحثية تواكب تطورات العصر.

منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتاوى

وأشار المفتي خلال اللقاء إلى أن منهجية دار الإفتاء في إصدار الفتوى التي تراعي السياق المجتمعي  وتحقق الاستقرار وتجمع ولا تفرق.

من جانبه أثنى السفير عبد العزيز المطر، على مجهودات المفتي ودار الإفتاء والدور الذي تقوم به الدار من أجل مواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة خاصة وفريدة من نوعها تحمل طابعًا تاريخيًّا، وأن مصر والسعودية من الدول التي تلعب دورًا مهمًّا في استقرار منطقتيهما لنشر الوسطية والاعتدال.

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