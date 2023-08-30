الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 12 كيلو مخدرات بالقليوبية

ضبط 6 عناصر، فيتو
ضبط 6 عناصر، فيتو

تمكنت مباحث القليوبية من مداهمة إحدى البؤر الإجرامية بين شبين القناطر والخانكة أسفرت عن ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم 12 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

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 كانت تعليمات اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية فى المنطقة الحدودية بين شبين القناطر والخانكة لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات فقامت حملة مكبرة قادها المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها 22 إسطوانة لمخدر الهيروين تزن 6 كيلو وكمية لمخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقتين ومبلغ مالى.

وضبط عنصرين إجرامين بدائرة مركز شرطة الخانكة بحوزتهما كمية من الهيروين  و"الشابو" وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس مبلغ مالى.

كما تم ضبط عنصر 3 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزة الأول 6 كيلو استروكس وكمية من الهيروين وفرد خرطوش و4 طلقات وميزان حساس ومع الثانى 4 كيلو استروكس وكمية من الآيس والهيروين وسيارة وسلاح أبيض وميزان حساس وبحوزة الثالث كمية من الهيروين وسلاح أبيض و2 ميزان حساس ومبلغ مالى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ اثنين مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

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الاتجار في النقد الأجنبي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية القيمة المالية للمواد المخدرة مركز شرطة شبين القناطر مركز شرطة الخانكة مركز شبين القناطر مدير أمن القليوبية

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