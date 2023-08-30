الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مصرع عامل سقط من الطابق الثاني بموقع تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من الطابق الثاني،فيتو

لقى عامل مصرعه لسقوطه من الطابق الثاني بموقع تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة. 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لمتوفى بمشروع تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة. 

وعلى الفور الفور الأجهزة الأمنية وتبين وفاة شخص إثر سقوطه من الطابق الثاني،  ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة الواقعة الإجراءات اللازمة حيالها.

Advertisements

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

-إعلانات-

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة القاهرة الجديدة الطبيب الشرعي النيابة العامة تشريح الجثث كاميرات المراقبة مديرية أمن القاهرة منطقة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

مصرع شخص صعقته الكهرباء بأحد غرف التحكم بطريق الاتوستراد فى القاهرة

المباحث تستمع لسائق مفصول وصديقه سرقا أكثر من نصف مليون جنيه من خزينة شركة في الهرم

الاستماع للشهود في مصرع شخص وإصابة 21 فى تصادم أتوبيسين أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

التحفظ على هواتف موظف مفصول تزعم عصابة لسرقة 850 ألف جنيه من شركة

اليوم، محاكمة المتهمين في خلية العجوزة

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

خلال ساعات، محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات في الوايلي

حجز قائد دراجة نارية لقيامه بحركات استعراضية على الطرق بالشروق

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

الجونة تنفي امتلاك عائلة زيلينسكي فيلا في المدينة

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية