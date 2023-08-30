5 أنواع من السرطان يمكن تجنبهم بتطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) المضاد للفيروس الذي يعتبر أحد الفيروسات المسؤولة عن أنواع معينة من السرطان ويتوفر تطعيم ضد الفيروس للحماية من السرطان ويمكن الحصول عليه بداية من عمر 9 سنوات، ومع استمرار تطور الأبحاث، كانت هناك جهود لجعل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا يحصلون على تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري للحماية منه بحسب موقع Cleveland Clinic.

أهمية الحصول على تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو أكثر أنواع العدوى المنقولة جنسيًا شيوعًا ويمكن أن يؤثر على كل من الرجال والنساء، وغالبًا ما لا تظهر على الأشخاص المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري أي علامات أو أعراض على الإطلاق قبل أن تختفي العدوى من تلقاء نفسها.

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وهناك أكثر من 200 سلالة من فيروس الورم الحليمي البشري، وبعض السلالات، وتحديدًا فيروس الورم الحليمي البشري 16 و18، مسؤولة عن حوالي 70٪ من جميع سرطانات عنق الرحم.

لفاح فيروس الورم الحليمي

منذ أن تم ابتكار لقاح فيروس الورم الحليمي البشري تمكن الأطفال من الحصول على اللقاح في سن مبكرة تصل إلى 9 سنوات، والأكثر شيوعًا حوالي 11 أو 12 عامًا، والسبب هو أنهم محميون من الفيروس قبل أن يصبحوا نشطين جنسيًا، وبينما يوفر اللقاح حماية أفضل في سن أصغرإلا إنه لا تزال هناك بعض الحماية القيمة للبالغين الذين يتلقونه في سن أكبر.

وأصبح من الشائع بشكل متزايد بالنسبة للنساء اللاتي كن سلبيات فيروس الورم الحليمي البشري طوال حياتهن أن يكتسبن الفيروس في وقت لاحق من حياتهن، من الثلاثينيات إلى الستينيات من العمر، إذا تزوجن حديثا.

أورام يحمي منها لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

جميع حالات سرطان عنق الرحم سببها فيروس الورم الحليمي البشري، ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والحماية منها (CDC)، تم ربط فيروس الورم الحليمي البشري أيضًا بعدة أنواع أخرى من السرطان، بما في ذلك:

سرطان الفرج

سرطان المهبل.

سرطان الشرج.

سرطان القضيب.

سرطان البلعوم أو سرطان الحلق.

الفئات العمرية المسموح لها الحصول على التطعيم

تم توسيع التوصيات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري لتشمل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 26 عامًا.

لقاح فيروس الورم الحليمي

وقامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتوسيع عمر التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري إلى 45 عامًا، ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري هو مجرد واحد من عدة لقاحات يجب على البالغين الاستمرار في مواكبتها لحماية أنفسهم والآخرين من العدوى المحتملة.

استشارة الطبيب قبل تناول التطعيم

يؤكد الأطباء أن قرار الحصول على اللقاح هو قرار فردي، ولكن ينبغي مناقشته مع الطبيب خاصة لمن يعانون من ضعف المناعة.



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