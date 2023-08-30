الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميا في الجيزة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "العلمى المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" والكائن مقرها (28 شارع السحاب بالهرم _  خلف محافظة الجيزة)، والتي تروج لنفسها بقبول الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية (صناعى _ زراعى _فندقى)، فى تخصصات نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلى، والدراسات السياحية، والتحاليل الطبية، والخدمات الطبية، وغيرها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

وخاطب الدكتور أيمن عاشور السيد محافظ الجيزة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة السيد وزير التربية والتعليم لإعمال شأن الوزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

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جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
 

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