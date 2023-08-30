حساب مزيف لعبلة كامل يثير الجدل بشأن رسالتها الصادمة لـ محمد صلاح

عبلة كامل، أثار حساب غريب وموثق كُتب عليه اسم الفنانة عبلة كامل، ووصفه البعض بالـ "مزيف"، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى لغضب جماهير نادي اتحاد جدة السعودي.

حساب لعبلة كامل يوجه رسالة صادمة لمحمد صلاح

الحساب المزيف لـ عبلة كامل وجه رسالة للاعب المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وطالبه بعدم مغادرة ليفربول، أو الانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي.

الفنانة عبلة كامل، فيتو



وجاء في الحساب المزيف للفنانة عبلة كامل رسالة وجهتها للاعب محمد صلاح قائلة: "انا بحبك زي ابني رسالة مني خليك في ليفربول وانت مشرفنا والله"

أما الجزء الثاني من الرسالة التي جاءت في الحساب المزيف للفنانة عبلة كامل فجاء فيه: "بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوة الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده"

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رسالة عبلة كامل تثير جدل بين النشطاء

وأثارت الرسالة، التي نشرت عبر الحساب المزيف للفنانة عبلة كامل، جدلًا واسعًا وخاصة بعد الرسالة الصادمة التي وجهها الحساب للاعب محمد صلاح، الأمر الذي أثار تفاعل كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وغضب جماهير اتحاد جدة.



فقال جريزر غاضبًا "ماذا ننتظر منهم حتى صلاحهم ما نريده"

ليرد أنيس بوخنفوف قائلًا: "مع إحترامي للدوري السعودي إلا أنه إذا انتقل محمد صلاح إلى هذا الدوري فإنه سيقضى على حلمه بالفوز بالكرة الذهبية"

أما علي فعلق قائلًا: "ماعليك منها يافندم تعال يابو مكه"

انضمام محمد صلاح للاتحاد وجائزة الكرة الذهبية



أما عماد تريند فقال: "يحسبون صلاح بياخذ الكره الذهبيه بوجود امبابي وفيني وهالاند! صلاح الموسم الجاي بيكون على دكة ليفربول وتذكروا كلامي"

ورد المارافيا فقال: "ليست عبلة كامل"

أما سيوما فقالت "مالومها تفكر في مصلحة ولدها"

حساب مزيف لعبلة كامل يثير الجدل، فيتو



أبو ناصر أكد أم الحساب ليس لعبلة كامل فقال: " الفنانة لا تكتب ابو صلاح"

ليرد عبد العزيز قائلًا: "محمد صلاح لاعب مزاجي ما ينفع للإتحاد الاتحاد ناقصه دفاع تجديد مع حجازي افضل حل للإتحاد يكون الاتحاد كامل غروهي وحجازي وكانتي وفابينيو وجوتا وكورنادو وروما وكريم بنزيما كلنا شفنا الاتحاد امس روما اخذ راحته بالمنطقه المناسبة له بعد خروج كريم ماذا لو لعب كريم بجانب روما؟ كيف حيصير الاتحاد؟ مع استبعاد حمد الله من التشكيلة"

رسالة صادمة من عبلة كامل لمحمد صلاح، فيتو



وقال إسلام ممدوح "بالعكس اشوف ان لمصلحته يجي الاتحاد قريبا الدوري السعودي سيصبح الاقوي في العالم"

وعلقت نينا موسي قائلة: "اكونت فيك قولنا ملهاش اى سوشيال ميديا"

عبلة كامل تقاطع مواقع التواصل الاجتماعي



أما مهندس فهد السعودي فقال: "كلامها سليم… أولًا أنا سعودي ثانيًا أنا إتحادي.. بالرغم من ذلك… خروج صلاح حاليًا راح يدمر الإرث اللي صنعه فالليفر.. صلاح يستحق خروج مشرف وليس من الباب الخلفي وبدون وداعية مستحقة من جمهور الليفر… صلاح لو خرج الآن الإعلام الإنجليزي راح يشوه مسيرته مع النادي ويقلب الحمهور عليه وهذا ظلم لصلاح… أنا الإتحادي (أتمناه يجي اليوم قبل بكرا) لكن كعربي أتمناه يكمل عقده فالليفر ويخرج خروج مشرف يليق في أسطورة ليفربول…"

محمد صلاح بين ليفربول واتحاد جدة، فيتو



جدير بالذكر أن الفنانة عبلة كامل تؤكد، في تصريحاتها الإعلامية المختلفة، أنها لا تملك حساب لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (فيس بوك وتويتر وإنستجرام...)، مشيرة إلى أنها تقاطع جميع وسائل التواصل الاجتماعى، برغم أن أعمالها فرضت نفسها على مواقع التواصل، وتحولت مشاهدها لكوميكس.