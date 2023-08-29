أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

محمد صلاح، تحدث الإنجليزي كريس ساتون لاعب فريق تشيلسي السابق، عن صفقة انتقال النجم محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقًا لشبكة الديلي ميل البريطانية، فإن مهاجم تشيلسي السابق، كريس سوتون هاجم صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد، حيث قال "صلاح لا يستطيع مغادرة ليفربول الآن إلى السعودية، أعتقد أن التوقيت غير مناسب".

وتابع: "أمامنا بضعة أيام قبل نهاية الميركاتو في إنجلترا، أعتقد أن رحيل صلاح سيكون بمثابة فضيحة إذا ما ترك ليفربول في وضع حرج".

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واستكمل: "صلاح مدين بالكثير ليورجن كلوب، لأنه هو الذي صنع اسمه بشكل لامع في الدوري الإنجليزي، فليس من المنطقي أن يضع كلوب في وضع حرج".

واختتم تصريحاته، بأن صلاح يمكنه الاستمرار في صفوف ليفربول، وتقديم المزيد مع الريدز، وتحدي فريق مانشستر سيتي في البداية.

فيما كشف جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، عن أقل سعر يمكن أن يقبله الريدز لبيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة هذا الصيف.

وارتبط محمد صلاح بالانتقال إلى الاتحاد في الأسابيع الأخيرة، حيث ذكرت تقارير صحفية أن النادي السعودي قدم عرضًا بقيمة 100 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي وقع على عقد جديد مع النادي الإنجليزي في الصيف الماضي.

وقال كاراجر لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن المبلغ يجب أن يتجاوز 150 مليون إسترليني، أنا لا أقول إنه يستحق ذلك الآن في مثل عمره، لكني لا أعتقد أن 100 مليون إسترليني يمكنها أن تجد لك بديلا لصلاح".

وأضاف: "إذا حدث ذلك في وقت سابق، فربما يفكر ليفربول في الأمر، لأن هذا هو النموذج الذي كان لديه في الماضي، لكنني لا أعتقد أن محمد صلاح سيذهب إلى أي مكان".

وأوضح كاراجر أن محمد صلاح سيسلك طريقًا مشابهًا لكريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يستمر في القارة الأوروبية حتى يبلغ أواخر الثلاثينيات من عمره، وعندها فقط سيفكر في الانتقال إلى السعودية أو الولايات المتحدة.

وزاد كاراجر: "لا أعتقد أن محمد صلاح سيرحل. أولا لأن الوقت متأخر جدًا في نافذة الانتقالات، كما أعتقد أنه لا يرغب في الرحيل، أعتقد أنه قد يفكر «لدي 3 أو 4 سنوات أخرى»".

وتابع: "أمامه عامان في عقده مع ليفربول لذا لا أعرف ما إذا كان سيبقى بعد ذلك، لكنه سيرغب في تسجيل أكبر عدد من الأهداف، والفوز بأكبر الألقاب، وتحطيم الأرقام القياسية".

وختم: "أعتقد أن هناك وقتًا له للذهاب إلى الدوري الأمريكي أو السعودية، وربما إلى مكان آخر في المستقبل في أواخر الثلاثينيات، فهو يعتني بنفسه ومحترف، وأعتقد أنه ما تزال هناك الكثير من السنوات أمامه".

عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشف الإعلامي الرياضي بشبكة "سي بي إس"، جيمس بينغ، أن نادي الاتحاد السعودي يستعد لتقديم عرض جديد مغر لمسؤولي ليفربول من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، نجم الفريق، في الميركاتو الجاري.

وقال جيمس بينغ، عبر حسابه على منصة "تويتر"، اليوم الإثنين: "الاتحاد يستعد لتقديم عرض جديد بقيمة 150 مليون يورو لنادي ليفربول، وتقديم راتب أيضًا لمحمد صلاح يوازي ما يحصل عليه الثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار، نجما النصر والهلال".

وأوضح: "سيحصل ليفربول على 100 مليون يورو مضمونة بالإضافة إلى 50 مليون أخرى كإضافات".

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