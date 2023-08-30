سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة في الشارع، حادث دهس سيارة، يقودها سائق مخمور، لشاب وحبيبته، وهما في وضع رومانسي، أثناء تبادل القبلات على الرصيف في البرازيل.

صدمتهما السيارة قرب محطة الوقود

وأوضحت اللقطات الشاب جوناثان ريبيرو، 31 عاما، وصديقته، 26 عاما، وهما يسيران مع كلبهما في ساو باولو قبل ايام، عندما توقفا فجأة ليتبادلا القبلات، عندما اصطدمت بهما السيارة بالقرب من محطة الوقود.

While a couple were kissing on the sidewalk in Sao Paulo, Brazil, the girl's boyfriend, 31-year-old Jonathan Ribeiro, died and his girlfriend was injured when a man deliberately drove his car into the couple. pic.twitter.com/o3Y38FXYMj — Nico (@Nico00503) August 26, 2023

قام المارة بنقل ريبيرو وشريكته الى الرصيف قبل أن تتوقف السيارة.

Advertisements

ويظهر الفيديو شخصا يسرع نحو السيارة ليعيق عملية هروب سائقها، 30 عاما، قبل وصول الشرطة.

وفاة الشاب وإصابة حبيبته

وعلى الفور، تم نقل ريبيرو إلى مستشفى كامبو ليمبو البلدي في البرازيل حيث توفي متأثرا بجراحه، بينما أصيبت صديقته بكسر في الكتف وكدمات في رأسها وساقيها.

وقام عناصر الشرطة بإجراء اختبار كحول للسائق، ليتبين أنه كان تحت تأثير الكحول، كما تم العثور على كمية من المخدرات داخل السيارة.. وبعد استجوابه، أخبرهم أنه لا يتذكر الحادث.