الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

لوكاكو يرفض ملايين الهلال من أجل عيون روما

لوكوكا لاعب تشيلسي،فيتو
لوكوكا لاعب تشيلسي،فيتو

الدوري السعودي، كشف الصحفي الإنجليزي الموثوق، جريمي بايلي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن موافقة روميلو لوكاكو لاعب نادي تشيلسي،على تخفيض أجره بمقدار الثلث للانضمام إلى روما الإيطالي.

وأشار إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي، لن يدفع فلسًا واحدًا من راتب روميلو لوكاكو أثناء وجوده في إيطاليا مع نادي العاصمة هذا الموسم.

وأفادت التقارير أن لوكاكو رفض الموافقة العرض الضخم من نادي الهلال، براتب يبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مع دفع 50 مليون يورو لتشيلسي، وهو أكبر من عرض يوفنتوس (40 مليون الذي يرغب في ضم اللاعب.

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روما يتعاقد مع نجم منتخب إيران 

وأعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع مهاجم جديد ليدعم به قائمة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي، خلال الموسم الجاري.

وكشف روما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تعاقد مع الإيراني الدولي سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي أن أزمون سيرتدي القميص رقم 17 في روما.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أزمون انضم لذئاب العاصمة في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 10 ملايين أخرى.

يشار إلى أن المهاجم الإيراني سجل 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 44 مباراة، خلال 18 شهرا قضاها مع ليفركوزن.

وأصبح أزمون هو سادس صفقات روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع إيفان نديكا، حسام عوار، ريناتو سانشيز، لياندرو باريديس، راسموس كريستنسن.

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