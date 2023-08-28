لوكاكو يقترب من الانضمام لـ روما الإيطالي

يقترب روما من إبرام صفقة هجومية أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما سافر مسؤولو النادي إلى لندن لحسم صفقة التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي.

وكشف فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات عن اقتراب حدوث الصفقة في الساعات القليلة المقبلة، بعد رغبة من المدير الفني للذئاب البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد رومانو عن أن وكيل ينهي المفاوضات مع مسؤولي روما و ينهي كافة أمور تعاقد اللاعب البلجيكي رفقة كتيبة العاصمة الإيطالية روما.

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روما يخسر أمام فيرونا

فاز فريق هيلاس فيرونا على نظيره روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من الكالتشيو الإيطالي، وتقام المباراة على ملعب بنتيجودي معقل فريق فيرونا.

منذ البداية أعلن هيلاس فيرونا عن عزمه على الفوز، وخطف هدفا مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق دودا، وكاد أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لولا براعة البرتغالي روي باتريسيو حارس فريق روما، ووصل فريق العاصمة الإيطالية بفرصتين عن طريق ديبالا، لكن تألق حارس هيلاس فيرونا مونتيو، وخطف نجونجي الهدف الثاني لفيرونا في الدقيقة 47.

وسجل لروما حسام عوار 56 من عمر الشوط الثاني.

روما يتعاقد مع نجم منتخب إيران

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعاقده مع مهاجم جديد ليدعم به قائمة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للجيالوروسي، خلال الموسم الجاري.

وكشف روما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تعاقد مع الإيراني الدولي سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن الألماني، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي أن أزمون سيرتدي القميص رقم 17 في روما.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أزمون انضم لذئاب العاصمة في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 10 ملايين أخرى.

يشار إلى أن المهاجم الإيراني سجل 5 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة في 44 مباراة، خلال 18 شهرا قضاها مع ليفركوزن.

وأصبح أزمون هو سادس صفقات روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع إيفان نديكا، حسام عوار، ريناتو سانشيز، لياندرو باريديس، راسموس كريستنسن.

لوكاكو يقترب من روما

يقترب روما من إبرام صفقة هجومية أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما سافر مسؤولي النادي إلى لندن لحسم صفقة التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي.

وكشفت تقارير صحفية أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي، اقترب من الانتقال إلى روما، خلال الأيام الأخيرة في الميركاتو الصيفي.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن لوكاكو تواصل مع جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، عبر مكالمة فيديو، وشدد على حرصه على إتمام عملية انتقاله إلى الجيالوروسي.

وأضافت أن دان فريدكين، المالك الأمريكي لروما، تواصل عبر الهاتف مع مواطنه تود بولي مالك تشيلسي، لتسهيل انضمام لوكاكو إلى روما، فيما سافر مسؤولو الفريق الإيطالي بعد ظهر اليوم إلى لندن لإنهاء الصفقة.

وأشارت الشبكة إلى أن لوكاكو سينضم إلى روما على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، على أن يدفع تشيلسي جزءا من راتبه.

ونوهت أن مسؤولي روما تواجدوا في ملعب ستامفورد بريدج "معقل البلوز"، حيث شاهدوا انتصار تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة (3-0) في الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يتناولوا العشاء سويا الليلة الماضية.