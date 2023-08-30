المباحث تستمع لسائق مفصول وصديقه سرقا أكثر من نصف مليون جنيه من خزينة شركة في الهرم

بدأت المباحث العامة في الاستماع لأقوال سائق مفصول وصديقه سرقا أكثر من نصف مليون جنيه من خزينة شركة فى الهرم.

وكان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بإكتشاف سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 4 هواتف محمولة) من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق سابق بالشركة، وآخر - لهما معلومات جنائية).

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالأموال فقام بالاتفاق مع الثانى على إرتكاب الواقعة والإستيلاء على المبالغ والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، وقررا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.