أول قرار من السياحة بشأن حريق مسجد أثري بالدقهلية

قرر العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، تشكيل لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس الأعلى للآثار لاستكمال أعمال معاينة مسجد هلال البيه الأثري الموجود بقرية كوم النور بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بعد نشوب حريق داخل المسجد مساء أمس الثلاثاء، وحصر التلفيات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة البدء في أعمال درء الخطورة تمهيدًا لإجراء أعمال الترميم اللازمة للمسجد.

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حريق مسجد هلال البيه الأثري بقرية كوم النور في الدقهلية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو بكر أحمد المُكلف بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن التحقيقات لا زالت جارية للوقوف على أسباب الحريق، والمعاينة المبدئية تُشير إلى احتمالية نشوبه بسبب ماس كهربائي، لافتًا إلى أن الحريق لم يُسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكان الدكتور محمد طمان مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس، توجه مساء أمس فور وقوع الحريق على رأس لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية حيث تبين تأثر السقف الخشبي للمسجد بالنيران والذي تم وضعه حديثًا خلال أعمال ترميم المسجد عام ٢٠١٣، بالإضافة إلى تأثر الأبواب والشبابيك والمنبر الخاص به بالنيران.

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وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بنشوب حريق في مسجد البيه الأثري بقرية كوم النور التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه بعدما التهمت النيران محتويات المسجد، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي.