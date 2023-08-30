الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

14 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

المنتخب الوطني للجودو،
المنتخب الوطني للجودو، فيتو

الجودو، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا المغربية.

قائمة منتخب الجودو

وأعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت كل من:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم
أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم
عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم
علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم
أحمد فياض – وزن +100 كجم
نورا سالم – وزن 48 كجم
حنين الطيب – وزن 57 كجم
فاطمة غانم – وزن 63 كجم
آية جاب الله – وزن 78 كجم
فرح شرف – وزن +78 كجم

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معسكر قوي للمنتخب قبل بطولة أفريقيا

ويخوض المنتخب الوطني للجودو معسكرا قويا في إسبانيا حاليا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرا على كأس البطولة الأفريقية لـ الجودو في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.

توقيع عقد استضافة البطولة الأفريقية

وعلى جانب آخر، قرر الاتحاد الأفريقي لـ الجودو منح مصر حق استضافة منافسات بطولة أفريقيا 2024، المؤهلة لأولمبياد باريس، وذلك خلال شهر أبريل من العام المقبل.

ووقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقود استضافة مصر لمنافسات البطولة مع مسئولي الاتحاد الأفريقي، على أن يتحدد في وقت لاحق مكان إقامة المنافسات.

وتحظى بطولة أفريقيا باهتمام كبير من كل منتخبات القارة السمراء، باعتبارها واحدة من أقوى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس، وتمنح 700 نقطة، تؤثر بقوة على مشوار التأهل.

تصريحات رئيس اتحاد الجودو

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي، أن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من منتخبات القارة الأفريقية، وتأتي ضمن سلسلة البطولات القوية المؤهلة لأولمبياد باريس.

وتابع "مرزوق": مصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية على مستوى استضافة البطولات الكبرى، وهناك تعاون كبير بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية".

وأكمل تصريحاته: "نتطلع لحصد ألقاب كل البطولات التي نشارك بها، والآن يمكننا القول بأنه أصبح لدينا جيل قوي من اللاعبين يمكنهم حمل الراية المصرية في كل البطولات الدولية والقارية".

تصنيف الاتحاد الدولي للجودو

وشهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر.

وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقاط، في وزن 90 كجم.

فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

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