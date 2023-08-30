الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا يقرب راموس من هذا الفريق

سيرجيو راموس، فيتو
سيرجيو راموس، فيتو

يحاصر الغموض مستقبل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يتفق راموس مع أي ناد للانضمام إلى صفوفه في الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن راموس يمتلك عروضا من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، بجانب جالطة سراي التركي، لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا حول مستقبله.

وأضافت أن خيار جالطة سراي هو الأكثر جاذبية بالنسبة إلى راموس، خاصة أن الفريق التركي نجح في التأهل أمس الثلاثاء، لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت إلى أن راموس يرغب في اللعب داخل قارة أوروبا على مستوى عال، وسط جمهور كبير، بجانب حصوله على راتب جيد، لذا عرض جالطة سراي قد يلبي طموحه.

وأوضحت الصحيفة أن راموس سيتمهل قبل اتخاذ قراره النهائي، خاصة أن الميركاتو التركي سيستمر حتى 15 سبتمبر المقبل بينما سيظل السوق السعودي مفتوحا حتى 20 من الشهر ذاته.

حقيقة عودة راموس إلى ريال مدريد 

ريال مدريد، كشفت مصادر في نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة عودة الإسباني المخضرم سيرجيو راموس إلى الفريق الملكي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط سيرجيو راموس، بالعودة إلى النادي الملكي، لتعويض غياب البرازيلي إيدير ميليتاو الذي تعرض لإصابة قوية.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "نفت مصادر من ريال مدريد الشائعات المنتشرة، بشأن عودة سيرجيو راموس إلى النادي".

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