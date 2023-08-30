الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بيت الروبي يحقق 126 مليون جنيه، ترتيب البوكس أوفيس لأفضل 10 أفلام بدور السينما

افلام 2023، فيتو
افلام 2023، فيتو

البوكس أوفيس المصري، تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية..


البوكس أوفيس الأسبوعي


وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام: 


1- فيلم بيت الروبي حقق 126 مليون جنيه (10 أسابيع عرض)
2- فيلم Oppenheimer حقق 43 مليون جنيه ( 6 أسابيع عرض)
3- فيلم مستر إكس حقق 34 مليونا و700 ألف جنيه (9 أسابيع عرض) 

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4- فيلم Mission impossible Dead Reckoning حقق 26 مليون جنيه (7 أسابيع عرض)
5- فيلم The Meg 2 حقق 23 مليون جنيه (4 أسابيع عرض)

 6- فيلم العميل صفر حقق 16 مليون جنيه ( أسبوعي عرض)


7- فيلم مرعي البريمو حقق 14 مليونا و250 ألف جنيه (4 أسابيع عرض)
8- فيلم ع الزيرو حقق 12 مليونا و300 ألف جنيه (4 أسابيع عرض )

9- فيلم وش في وش حقق 11 مليونا و250 ألف جنيه (أسبوعين عرض)

10- فيلم Barbie حقق 10 ملايين  و950 ألف جنية ( 3 أسابيع عرض)


يشار إلى أنه تم رفع فيلم تاج والبعبع والبطة الصفرا من السينمات هذا الأسبوع لإنخفاض إيراداتهم اليومية ولا يتم تواجدهم إلا فى 6 سينمات فقط.

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