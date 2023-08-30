الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

بعد توقفها لمدة يوم، عودة رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر

رحلات البالون الطائر
رحلات البالون الطائر بالأقصر،فيتو

أعلنت إدارة أرض إقلاع البالون الطائر بمحافظة الأقصر التابعة للشركة المصرية للمطارات اليوم، انطلاق 18 رحلة اليوم بصورة طبيعية؛ وذلك بعد إلغاء وتعليق الرحلات لمدة يوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أدت إلى منع البالون الطائر من التحليق في السماء أمس.

وصرح مصدر مسؤول باتحاد شركات البالون، أنه تم تحليق 18 رحلة على على متنها372  سائحًا من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية حول العالم.

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و تتم عمليات الطيران وفقا  لتدابير وإجراءات وضعتها سلطات الطيران المدني تهدف إلى سلامة الرحلات والركاب وإستخدام التقنيات الحديثة بإستخدام لـ "GPS" و"الصندوق الأسود" لمراقبة الرحلات وتتبع مسارها وموقع هبوطها،  بهدف حماية السياح وتحقيق التأمين والمراقبة لرحلات البالون فوق مدينة الأقصر.

كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات الأخرى منها إستخدام كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على جسم البالون، لتسجل كل رحلة بالون منذ لحظة انطلاقها وحتى الهبوط، وتشمل أيضا لحظات الطيران والمحادثات التى تمت بين قائد البالون واللجنة التي تشرف على طيرانه من المطار المخصص له بالقرب من وادي الملوك بالأقصر، لتكون بمثابة الصندوق الأسود، الذي يسجل تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها وحتى هبوطها، وأيضًا استخدام أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب إستخدام أجهزة "GPS"تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل  مرجع لسلطة الطيران المدني فى أعمال مراقبة الالتزام بمبادئ السلامة.

 

وتحتل مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، في معدل رحلات البالون حيث تشهد طيران ما يقرب قرابة 11 ألف رحلة بالون فى سمائها سنويا تقل على متنها قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام، وأن نوعية السائح الذي يقبل على هذه الرحلات تضيف إلى السياحة الثقافية التي تشتهر بها المدينة حيث يعتبر أنه عاشق للطبيعة الخلابة.

 

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