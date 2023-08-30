توقعات نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 بالذكاء الاصطناعي

دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية عن بعض التوقعات عن نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023-2024، قبل إجرائها بشكل رسمي.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 في إمارة موناكو الفرنسية، مساء يوم الخميس، على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024



إنجلترا: مانشستر سيتي، آرسنال، نيوكاسل يونايتد، مانشستر يونايتد

إسبانيا: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، إشبيلية

ألمانيا: بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ، أونيون برلين

إيطاليا: نابولي، لاتسيو، إنتر ميلان، ميلان

فرنسا: باريس سان جيرمان، لانس

البرتغال: بنفيكا، بورتو

هولندا: فاينورد

النمسا: ريد بول سالزبورغ

اسكتلندا: سيلتيك

صربيا: النجم الأحمر

Advertisements

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن "سوبر كمبيوتر" قد كشف عن نتيجة مفاجئة للعديد من الأندية الأوروبية فيما يتعلق بـ قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



ويقوم "سوبر كمبيوتر" بتوقع النتائج باستخدام الذكاء الاصطناعي بناء على الأرقام والتحليلات والافتراضات.

توقعات نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024



وحددت التوقعات مجموعة الموت، والتي ضمت مانشستر يونايتد الإنجليزي مع بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني "بوندسليغا"، والعملاق الإيطالي ميلان، بالإضافة إلى سلتيك الاسكتلندي.

أما ريال مدريد الإسباني، الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ14 لقبًا، فقد أوقعته التوقعات في المجموعة الثالثة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى ريد ستار الصربي.

أرسنال وبرشلونة

مجموعة أخرى نارية أسفرت عنها التوقعات، جمعت بين أرسنال، وصيف الدوري الإنجليزي، مع برشلونة، بطل الدوري الإسباني، إلى جانب رينجرز الاسكتلندي وغالطة سراي التركي.

بينما وقع مانشستر سيتي، حامل اللقب، مع وصيفه إنتر ميلان ضمن المجموعة السادسة من التوقعات، والتي ضمت أيضًا شاختار دونيتسك الأوكراني وريال سوسيداد الإسباني.

معظم المجموعات الأخرى كانت متوازنة، حيث وقع نابولي الإيطالي مع بورتو البرتغالي وريد بول سالزبورغ النمساوي وأنتويرب البلجيكي في المجموعة الأولى، بينما جاء ريد بول لايبيزغ الألماني في المجموعة الرابعة مع إشبيلية الإسباني ويونغ بويز السويسري وبراغا البرتغالي.

وتواجد بروسيا دورتموند الألماني وفينورد الهولندي ولاتسيو الإيطالي ولينس الفرنسي في المجموعة السابعة، فيما اجتمع بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني مع يونيون برلين الألماني وكوبنهاغن الدنماركي في المجموعة الثامنة.