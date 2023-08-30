الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

إعلان حالة الطوارئ بجامعة حلوان استعدادا لأسبوع شباب الجامعات

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان أن أعمال الانشاءات التي تجري لرفع كفاءة البنية التحتية والصيانة والتشجير وتمهيد الطرق هدفه التحول لجامعة صديقة للبيئة والنهوض بالمظهر الجمالي والحضاري للجامعة وإعادتها لمكانتها بين الجامعات المصرية حتى تكون مؤهلة للعملية التعليمية وجاذبة للطلاب المصريين والوافدين.

وأشار إلى أن هناك أعمال تطوير تجري للبنية التحتية وشبكة المعلومات  والكهرباء والتشجير والزراعة، ويتم ذلك علي ثلاث مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات لاستقبال ضيوف الجامعة، ثم المرحلة الثانية عقب انتهاء فعاليات الأسبوع، والمرحلة الثالثة وستكون لتطوير وتمهيد الطرق والبنية التحتية التي تربط بين كليات الجامعة.

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فعاليات أسبوع شباب الجامعات

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن هناك 46 جامعة مصرية تشارك حتى الآن في فعاليات أسبوع شباب الجامعات منهم 27 جامعة حكومية و9 جامعات أهلية و11 جامعة خاصة، جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد بشأن الوقوف على آخر الاستعدادات النهائية لأسبوع شباب الجامعات والذي تنظمه جامعة حلوان سبتمبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من وضع البرنامج الزمني لأنشطة وفعاليات الأسبوع وشهد الأسبوع الحالي انطلاق شعلة شباب الجامعات في عدد من الجامعات المصرية وهي أسيوط والمنيا والزقازيق وقناة السويس، ومن المقرر انطلاقها 4 سبتمبر في جامعة القاهرة، و5 سبتمبر في المنوفية والمنصورة، و6 سبتمبر في كفر الشيخ، كما تستضيف كليات جامعة حلوان الشعلة للترويج للأسبوع وزيادة الوعي به.

وتم خلال اللقاء استعراض البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات بدء من استقبال الوفود والندوات والأنشطة المنعقدة والمسابقات والحفلات والمعارض والرحلات وورش العمل، وبرنامج حفل الافتتاح يوم السبت 9 سبتمبر 2023، وحفل الختام المنعقد الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

وتم عرض مساهمات كلية الاقتصاد المنزلي وكلية الفنون التطبيقية في تصنيع احتياجات الجامعة خلال أسبوع شباب الجامعات من ملابس ومفروشات وشنط وهدايا تذكارية ودروع وميداليات.

كما تم استعراض آخر ما تم من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الملاعب المفتوحة والمنشآت، الصالة المغطاة، المضمار، واستكمال الأدوات اللازمة، هذا بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء الخاصة بأعمال الصيانة للكهرباء والنجارة والزجاج والالوميتال والمحارة والدهانات والسباكة والحدادة والسخانات، البوتاجازات والكولديرات بمباني المدن الجامعية (مبني 1، 3، 5، 9 ) التي تستقبل الطلاب من كل الجامعات ضيوف جامعة حلوان.

وعقدت فعاليات الاجتماع بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور أشرف رضا، الدكتور أحمد فاروق، الدكتور اشرف عبد العزيز مستشاري رئيس الجامعة، ورؤساء اللجان من عمداء الكليات وامين عام الجامعة والامناء المساعدين، ومسئولي الانشطة من رعاية الشباب بالجامعة.

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