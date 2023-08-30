رئيس جامعة حلوان: حاضنة المشروعات الصغيرة وحدة إنتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي للجامعة

حاضنة المشروعات الصغيرة بجامعة حلوان والتي يدعمها بقوة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة فهي واحدة من أهم المشروعات الهامة في ظل السعي بخطى جادة في سبيل تنفيذ الكثير من المشروعات الإنتاجية، وذلك لخلق فرص عمل لأبنائنا الطلاب، وتطوير وتشغيل الوحدات الإنتاجية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي لاحتياجات الجامعة بكلياتها وإدارتها المختلفة من الملابس والجلود والمفروشات.

حاضنة المشروعات الصغيرة بجامعة حلوان

وتمكنت حاضنة المشروعات الصغيرة بالجامعة والتابعة للوحدة الإنتاجية لكلية الاقتصاد المنزلي أن تنتج زي التربية العسكرية لتغطية احتياجات إدارة التربية العسكرية بالجامعة على مدار عام كامل، كما كان لها دور رائد في تغطية احتياجات أسبوع شباب الجامعات والمزمع إقامته بالجامعة في أوائل شهر سبتمبر الجاري، وذلك بتوفير التيشرتات والحقائب التي تحمل شعار الفاعلية والتي تخطت بضع آلاف قطعة، كما تضمنت المنتجات مفروشات المدن الطلابية من ملاءات أسرة ومخدات وستائر تصل إلى 5000 آلاف منتج من كل صنف استعدادًا لاستقبال ضيوف أسبوع الشباب بمباني المدينة الطلابية، وتنظيم وعمل ورش تعليمية، وجاري العمل على وضع خطة منظمة لتلبية احتياجات الكليات العملية من بلاطي المعامل، وأرواب التخرج لطلاب الفرق النهائية، أو أرواب مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، وفي القريب العاجل سيتم تنفيذ الملابس الرياضية للرياضات المختلفة بكليتي التربية الرياضية للبنين والبنات بالجامعة.

Advertisements

وحققت حاضنة جامعة حلوان فكرة الاكتفاء الذاتي من خلال تقديم وإنتاج منتجات تعبر عن التخصصات النوعية الفريدة لكليات الجامعة، وذلك تحت إشراف أساتذة متخصصين بكلية الاقتصاد المنزلي تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار القاضي عميد الكلية، والدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير الوحدة الإنتاجية الأستاذ الدكتور مدحت حسين، ومتابعة التنفيذ الدكتورة هدى شعبان مدير فرع الحاضنة بعين حلوان، كما شارك في متابعة عملية التدريب والإنتاج فريق متخصص من السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس لضمان تقديم منتجات عالية الجودة بما يحقق تدريب فعال ومنتجات ذات جودة مرتفعة.

وتتضمن الوحدة الإنتاجية بالكلية قطاعات ثلاث متخصصة بمجالات الملابس الجاهزة والصناعات الجلدية والتغذية وعلوم الأطعمة.

ويستقبل المشروع عدد كبير من المتدربين بالفرق الدراسية المختلفة وذلك لتدريبهم على مراحل إنتاج الملابس المختلفة بالمشروعات الناشئة وإكسابهم الثقة والاعتماد على أنفسهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم الخاصة بما يؤهلهم للحصول على فرص عمل جيدة على مستوي الجمهورية وليس فقط داخل نطاق الجامعة، وتتطور حاضنة جامعة حلوان وذلك في إطار جهود الجامعة تعمل الحاضنة على تحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من ماكينات ومعدات إنتاج الملابس المتخصصة بكافة أنواعها والمنتجات الجلدية وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الملابس والمفروشات وغيرها والتي يحتاجها قطاع واسع من الطلاب والعاملين والأطقم الطبية وأفراد الأمن والسائقين.