الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

هندسة عين شمس تنظم مقابلات المرشحين لمنحة ساويرس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظمت كلية هندسة جامعة عين شمس من خلال مكتب التعاون الدولي بها المقابلات الشخصية الخاصة بالطلاب المتفوقين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس حكومية والمرشحين للالتحاق بالدفعة الثالثة لمنحة ساويرس للتفوق وذلك للعام الأكاديمي 2023/ 2024.

عقد مقابلات من منحة ساويرس للتفوق لمرشحي هندسة عين شمس

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة.

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وتم عقد ست لجان على يومين تتكون كل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بتخصصاتها المختلفة من العمارة والعمران والاتصالات والميكانيكا، بالإضافة إلي ممثلي مؤسستي اتجاه وساويرس لإجراء المقابلات للطلاب المرشحين.

وتعد استضافة هذه المقابلات خطوة هامة من أجل تدعيم سبل التعاون بين كلية الهندسة ومؤسسة ساويرس والطلاب وفتح مجالات مختلفة للتعاون لتحقيق أفضل فرص للطلاب الحاصلين على المنحة.

وتقدم كلية الهندسة ومؤسستي ساويرس واتجاه خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب المرشحين للالتحاق بالمنحة والدراسة بإحدي أعرق الجامعات بمصر، جامعة عين شمس.

وفي سياق آخر حصدت جامعة عين شمس المركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وتسلمت الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس درع المركز الثاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية.

على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة عين شمس تتسلم درع المركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة 

وخلال تسلمها جائزة المركز الثاني وجهت الدكتورة غادة فاروق الشكر  لفريق عمل جامعة عين شمس والذي بذل جهود دؤوبة خلال فترة رئاسة الدكتور محمود المتيني للجامعة،حيث أولت الجامعة اهتماما كبيرا بالبيئة وكافة متطلبات الاستدامة من مشروعات ذكية خضراء وتدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة والمياه،فضلا عن قضايا المناخ.

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جامعة عين شمس تفوز بالمركز الأول فى مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات

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