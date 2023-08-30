الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب القباحي الغربي بالأقصر

جانب من انعقاد الجمعية،
جانب من انعقاد الجمعية، فيتو

انعقدت الجمعية العمومية العادية بمركز شباب القباحي الغربي  بالأقصر  تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية أو التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب وذلك تحت إشراف اللجنة العليا  بقيادة  صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالاقصر والدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل وكيل المديرية للشباب وبغدادي محمود صالح مدير ادارة الهيئات الشبابية.

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كما استقبل مركز شباب العشي التابع لإدارة شباب الزينية  الحملة التوعوية "أنت أقوى من المخدرات" والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر.

تقدم مسئولي الحملة بتوعية الموظفين وأعضاء مركز الشباب بأهداف الحملة والمتمثلة في دعوة المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

وأوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية.
 

ونفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة  - الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة عن مبادرة " رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التخلص منها وذلك بمركز شباب الحبيل التابع لإدارة شباب البياضية.

وتهدف الندوة إلى التعرف بمخاطر المخلفات الإلكترونية وكيفية التخلص الأمن منها وعدم حرقها لأنه ينتج عن هذا الحرق حوادث جسيمة، بالإضافة إلى أن محاولة جمع المخلفات الإلكترونية معًا قد تتسبب فى تحللها وتسريب عناصر كيمائية ضارة؛ كالزرنيخ والزئبق والرصاص، واختلاطها بالأنهار أو التأثير على الحياة البحرية وأنسب طريقة للتخلص من المخلفات الإلكترونية، عبر عمليات إعادة التدوير، من خلال فصل المكونات الداخلية للنفايات بطرق آمنة للحصول على عناصر أولية ومواد خام، ما يعتبر أفضل استغلال للمخلفات الإلكترونية كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

 

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