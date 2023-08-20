الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

بعد تأجيل زيادتها 6 أشهر، أسعار شرائح الكهرباء للقطاعين التجاري والمنزلي، الحكومة تتراجع عن الزيادة 4 مرات

شرائح الكهرباء، فيتو
شرائح الكهرباء، فيتو

أسعار شرائح الكهرباء، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا.

وتضمن قرار مجلس الوزراء مد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

اسعار رسوم خدمة العملاء للقطاعين التجاري والمنزلي

أسعار شرائح الكهرباء

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.

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وجاءت أسعار رسوم خدمة العملاء بشرائح استهلاك الكهرباء 2023

 للمشتركين والمنازل، كالتالي:

- الشريحة الأولى: جنيه واحد.

- الشريحة الثانية: جنيهان.

- الشريحة الثالثة: 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة: 11 جنيها.

- الشريحة الخامسة: 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة: 25 جنيها.

- الشريحة السابعة: 40 جنيهًا.

- ومن صفر إلى أكثر من 1000 خدمة العملاء 40 جنيهًا.

وتنشر فيتو أسعار شرائح الكهرباء للعام الحالي 

– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا.

– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا.

– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسعرها حاليًّا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 وسعرها حاليا (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري للمحلات

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ 100 سعر ك وس 65 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لـ 600 سعر ك وس 140 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من 601 لـ 1000 سعر ك وس 155 قرشًا.

- شريحة الاستهلاك من صفر لأكثر من 1000 سعر ك وس 160 قرشًا.​

اسعار شرائح الكهرباء للقطاعين التجاري والمنزلي 

مراحل تأجيل زيارة أسعار شرائح الكهرباء

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في أواخر شهر أكتوبر لعام 2022 تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو المقبل 2023، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.

تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وقررت الحكومة المصرية في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ 3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وأعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية 

وأوضح أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

طرق تقليل استهلاك وخفض فاتورة الكهرباء

وتنشر "فيتو" 5 طرق لتقليل استهلاكك من الميجا وات لخفض قيمة فاتورة الكهرباء:
1- استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة

٢- استخدام غلاية المياه بطريقة صحيحة، والتي تتضمن تسخين المياه بالكمية المطلوبة ونزع الفيشة من الكهرباء عند الاستخدام

٣- ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ويفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

٤- الميكروويف أفضل من الفرن الكهربائى، وعند استخدام الفرن يجب التأكد من إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

٥- يجب نزع فيشة الكهرباء لشاحن التليفون، بعد الانتهاء من الشحن

قرارات الحكومة لتخفيف آثار الازمة الاقتصادية عن المواطنين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في أواخر شهر أكتوبر لعام 2022 تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيوللعم الجاري، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والذي كان مقرر تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري ايضا.

تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وقررت الحكومة المصرية في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ 3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود.

وأعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.

 أسعار شرائح الكهرباء الحالية قبل زيادة يوليو 

وأوضح أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتي تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشًا، ثم 58 قرشًا، ثم 77 قرشًا، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعني أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكي الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات مصر 

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الوادي الجديد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة بني سويف 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسماعيلية

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الدقهلية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسكندرية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة السويس 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة دمياط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة سوهاج 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة المنيا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة شمال سيناء 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى بورسعيد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة قنا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة الفيوم 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة كفر الشيخ 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

 

سر دعم النواب قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء المطبقة حاليا

بعد تأجيل زيادتها للعام المقبل، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري

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