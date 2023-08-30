الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

الأرصاد: طقس شديد الحرارة في الأقصر والعظمى 44 درجة

محافظة الأقصر،فيتو
محافظة الأقصر،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة 44 درجة نهارا، و28 درجة ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، لتصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل ٣٧ درجة مئوية بينما درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة ٣٩ درجة مئوية.  

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وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالطقس الحار  .

نصائح من هيئة الأرصاد
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الطقس الحار وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_ عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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