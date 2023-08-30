اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية تزور بورسعيد (صور)

نظمت اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية زيارة ميدانية بمحافظة بورسعيد لمدة يومين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ومن جانبهم أكد القائمون على المبادرة أنها تأتي ضمن أنشطة المرحلة الأولى والتي تشمل محافظات: الإسكندرية ومطروح وسوهاج وأسيوط وقنا والبحيرة والشرقية والبحر الأحمر وبورسعيد والأقصر.

جانب من الزيارة، فيتو

ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة الرئاسية إن الزيارة تضمنت تفقدا لوحدات الرعاية الصحية الأولية والمجلس القومي للسكان بالمحافظة والتأكد من جاهزية غرف تقديم المشورة الأسرية بالإضافة إلى تدريب عدد ٦٠ من مقدمي المشورة والقابلات.

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جانب من الزيارة، فيتو

وأضافت “تعتمد المبادرة علي خلق كادر جديد من مقدمي المشورة الاسرية المدربين والمعتمدين محليا ودوليا علي تقديم المشورة بحرفية مطلقة، مؤكدة أنه سيتم توفيرهم عن طريق التدريب التحويلي او التشاركي فيعمل بها الصيادلة وأطباء الأسنان والخدمة الإجتماعية والعلوم التطبيقية ويستطيع التقدم للتدريب اي خريج جامعي”.

زيارة اللجنة لبورسعيد، فيتو

وقالت المشرف العام على المبادرة " نسعى الى رفع وعي السيدات والرجال، سواء بسواء وتعظيم قدراتهم على اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على المعلومات الصحيحة المتوفرة لهم Informed Decision)

زيارة ميدانية ببورسعيد، فيتو

واستكملت " ترتكز الرسائل الصحية الموجهة لرفع الوعي الصحي المجتمعي على المشكلات الصحية الناتجة عن عدم المباعدة بين الحمل المتتالي مثل ارتفاع معدلات التوحد بين الأطفال والولادات المبكرة وآثارها السلبية والأنيميا، وضعف الأداء المدرسي والتقزم الناتج عن سوء التغذية، وكذلك السمنة والهزال، والمشاكل النفسية للأطفال، إضافة الي التركيز على السن المناسب للحمل والولادة وجميع رسائل الصحة الإنجابية الأخرى المهمة.

جانب من الزيارة، فيتو

و في ذات السياق عقدت اللجنة العلمية حوارا مجتمعيا للتعريف بأهداف المبادرة داخل المحافظة بمشاركة ٣٠٠ شخصية مؤثرة بالمحافظة من المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والأطباء.

جانب من الزيارة، فيتو

وأشارت الألفي إلى أن الحوار المجتمعي تناول أهمية زيادة معدلات الولادة الطبيعية، وخفض معدلات الولادة القيصرية،التي تصل إلي ٩٢ % بمحافظة بورسعيد، فضلا عن العمل على رفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية ومقدمي المشورة التابعين لهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها، وتعزيز الوعي الصحي للمنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى زيادة كفاءة خدمات الأطفال المبتسرين الصديقة الام والطفل بالمستشفيات وفق أحدث النظم المعمول بها عالميًا.

جانب من الزيارة، فيتو

وأوضحت المشرف العام على المبادرة الرئاسية أن «الألف يوم الذهبية» من عمر الإنسان وهي فترة الحمل وأول سنتين من عمر الطفل تحد من زيادة وفيات الأمهات التى ارتفعت إلى ٤٣ أم لكل 100 ألف سيدة، مشيرة إلى أن الولادات القيصرية المتكررة تتسبب فى الإصابة بالمشيمة المتوغلة مؤكدًة على ضرورة دعم الولادة الطبيعية والمباعدة بين الحمل، المتعاقب من ٣ الي ٥ سنوات.

ولفتت إلى أن الولادات القيصرية وراء زيادة عدد دخول الأطفال الحضانات ومن ثمة تهدف المبادرة إلى توفير الرعاية المثلى في أهم فترة من العمر وهي الألف يوم الذهبية الأولى، لأنها مسئولة عن تأسيس 85٪؜ من قدرات الانسان الصحية والنفسية والمجتمعية والبيئة واللي تستمر معه باقي العمر بحيث يتكون 30% من قدراته وهو جنين داخل الرحم و30 % في السنة الأولي و25% في السنة الثانية والأهم من ذلك أنه لو فقد التكوين المثالي في هذه الفترة فلا يمكن تعويضه فيما بقي من العمر حيث يوجد في هذه الفترة مايسمي بمنافذ الفرص وهي اعلي معدلات النمو الجسماني والنفسي ونمو الكلام والحساب والفهم والقدرات الذهنيه واللي بيمتد تكوينها لنهايه الطفوله المبكره ( اول ٦ سنوات).

واستكملت الالفي " المبادرة هي طريق أمثل لإنقاد ثلاثة اجيال وهم جيل الآباء الحاليين والذين تعرضوا لعوامل مجتمعية وثقافية وأخلاقية اثرت سلبا علي اسلوب حياتهم وتربيتهم لأبنائهم، متابعة " نحن نساهم في اصلاح بعض من حياتهم وجيل الألف يوم المولود الجديد وهو المستفيد الأول من التغيير الذي يحدث في مفاهيم.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قد تابع تنفيذ المرحلة التجريبية للمبادرة ولمدة عام وتلاها اطلاق المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية يوم ٢٢ أغسطس الجاري في احتفالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة