استمرار إزالة المنازل الآيلة للسقوط بواحة الداخلة حرصًا على حياة المواطنين

نفذت الوحدة المحلية لقرية بدخلو بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرار إزالة (خطر داهم)، لعدة منازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقري بدخلو بمركز الداخلة والذى يمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الوحدة المحلية أزالت منزل من الطوب اللبن وآيل للسقوط بقرية بدخلو، بالمشاركة مع أهالى القرية، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، وذلك تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وبمشاركة محمد عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرى بدخلو والسائق حمادة نعامة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وعلى صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط.

وشهدت مدينة موط، استمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة فى الفترة المسائية إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الاشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها الى الاماكن المخصصة لها، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.