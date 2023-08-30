الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار إزالة المنازل الآيلة للسقوط بواحة الداخلة حرصًا على حياة المواطنين

إزالة منازل آيلة
إزالة منازل آيلة للسقوط، ڤيتو

نفذت الوحدة المحلية لقرية بدخلو بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرار إزالة (خطر داهم)، لعدة منازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقري بدخلو بمركز الداخلة والذى يمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

Advertisements

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الوحدة المحلية أزالت منزل من الطوب اللبن وآيل للسقوط بقرية بدخلو، بالمشاركة مع أهالى القرية، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة، وذلك تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وبمشاركة محمد عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرى بدخلو والسائق  حمادة نعامة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وعلى صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط.

وشهدت مدينة موط، استمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة فى الفترة المسائية إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الاشجار  الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها الى الاماكن المخصصة لها، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إزالة منازل آيلة للسقوط بقري الوادي الجديد ازالة الاشغالات امن وسلامة المواطنين بمحافظة الوادي الجديد مركز الداخلة واحة الداخلة مستوى الخدمات

مواد متعلقة

حفل ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بالوادي الجديد

إزالة منزل آيل للسقوط بمدينة موط حرصًا على حياة مواطني الوادي الجديد

النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالوادي الجديد

فى يومها قبل الأخير، انتظام طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات بالوادي الجديد

عقوبات رادعة للمزارعين بسبب حرق مخلفات النخيل بالوادي الجديد

وزيرا التنمية المحلية والتضامن في افتتاح معرض "أيادي مصر": فرصة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع

أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

بعد الانقلاب العسكرى على السلطة، مصير غير معلوم لرئيس الجابون

الموسيقيين: إيقاف عمر كمال وحمو بيكا وتغريمهما 50 ألف جنيه وإحالة البحراوي للتحقيق

كريم بنزيما يفاجئ جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة الهلال في الكلاسيكو السعودي

سعر جرام الذهب، آخر تحركات المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم الأربعاء 30-8-2023

بعد 20 شهرا في المحاكم، رفض الدعوي القضائية ضد فيلم Yesterday

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية