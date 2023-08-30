الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

الضرائب تلزم المكلفين بإصدار إيصالات إلكترونية بالتسجيل في برنامج تحفيز المواطنين

الضرائب
الضرائب

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (515) لسنة 2023 بإلزام المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية – بكافة مراحل الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني – بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي من هنا.

 

شروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية

 وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المكلفين الملزمين بالقرار رقم (515) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك ). 
 
 وأشار " الدكتور فايز الضباعني "  إلى أن  برنامج  التحفيز " فاتورتك... حمايتك وجايزتك " يأتي في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن هذا البرنامج  يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية، وحماية المستهلك النهائي (المواطن ) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراه والخدمات المؤداة، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه.

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 وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى اهتمام ومتابعة وزير المالية ببرنامج ( فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وذلك لأنه أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية موضحًا أن منظومة التحفيز " برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك " هى امتداد لكافة مشروعات تطوير المصلحة، وكان طبيعيًا أن تأتي بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني  ولمزيد من المعلومات من خلال الخط الساخن 16395.

 

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