الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

8 قطاعات بالبورصة تحقق ارتفاعا بنهاية تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت 8 قطاعات بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع، ومن القطاعات الصاعدة قطاع البنوك بقيمة بلغت 285 مليون جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة 265 مليون جنيه، وقطاع خدمات ومنتجات صناعية، وسيارات بقيمة 130 مليون جنيه، وسياحة وترفيه بقيمة 31.5 مليون جنيه، واتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 52.6 مليون جنيه، وتجارة وموزعون بقيمة 22.5 مليون جنيه، وخدمات النقل والشحن بقيمة 20 مليون جنيه، وخدمات تعليمية بقيمة 14 مليون جنيه. 

تداولات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41%  عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1%  عند مستوى 7623 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55%  عند مستوى 5455 نقطة. 

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تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46%  عند مستوى 18133 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%  عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98%  عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 5413 نقطة. 

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.238 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 18216 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 22095 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 7621 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3716 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5464 نقطة. 

 

تداولات جلسة الإثنين 

وتباينت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% عند 17920 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 21713 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% عند مستوى 7500 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الأحد الماضي، بداية تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.221 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند 18033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 21800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86%  عند مستوى 3658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5400 نقطة.

 

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