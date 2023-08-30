أغاني زمن الفن الجميل في حفل أميرة رضا بالهناجر (صور)

أحيت الفنانة أميرة رضا مساء أمس الثلاثاء، الليلة الـ١٣ من برنامج صيف الإنتاج الثقافى، والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية.

حفل الفنانة أميرة رضا

وشهد المخرج خالد جلال الحفل، الذي شدت فيه الفنانة أميرة رضا بمجموعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، منها "شغلوني، أحبك ياني، بسبوسة، أنا والعذاب وهواك، قلب القاسى، أمتى هتعرف، تملي في قلبي، حلوة يا بلدي"، إلى جانب عدد من أغانى فيروز.

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برنامج صيف الانتاج الثقافي

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.