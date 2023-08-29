ضبط قائد دراجة نارية لقيامه بحركات استعراضية على الطرق بالشروق
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.
ورصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.
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